Eşref Rüya 12.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle

Eşref ve Nisan arasında gerilim tırmanıyor!

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Eşref Rüya 12.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle
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Eşref, Nisan'a ne kadar değer verdiğini anlatmaya çalışırken Eşref'in yakalanmasıyla her şey alt üst oluyor!

Eşref ve Nisan, duygularını itiraf edince dönüşü olmayan bir yola girerler. Nisan, Eşref’in tehlikeli dünyasında aşka yer olamayacağını bilse de Eşref’le bir gelecek hayali kurmaktan kendini alamaz. Eşref ise, Rüya’dan sonra ilk kez birisine karşı bu denli yoğun duygular hissetmenin şaşkınlığı içindedir.

Yetimler tarafında Eşref’in başa geçişi için düzenlenecek merasim gündem olurken, Kadir her an ifşa olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çaresiz kalan Kadir, Çiğdem’in sinsi planlarına sığınmak zorunda kalacaktır. Yeraltı dünyasındaki konumu ve Nisan’la ilişkisi arasında büyük bir ikilemde kalan Eşref, kararlarını alt üst edecek beklenmedik bir gelişme ile karşılaşacaktır

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