Eşref Rüya 2.bölüm canlı ve kesintisiz izle: Eşref Rüya son bölüm izle
Kanal D'nin merakla beklenen dizisi "Eşref Rüya", bu akşam saat 20.00'de ikinci bölümüyle izleyicilerle buluşacak. Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in paylaştığı dizi, ilk bölümüyle büyük beğeni toplamıştı.
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"Eşref Rüya", çocukluğunda ailesini kaybeden Eşref'in, hayatta kalmak için suç dünyasına adım atışını ve bu dünyada yaşadığı içsel çatışmaları konu alıyor. Nisan adlı karakterle yolları kesişen Eşref, geçmişiyle yüzleşirken yeni bir aile arayışına giriyor.