Gündüz kuşağı için radikal adım: RTÜK'ten dönüşüm sinyali

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gündüz kuşağı yayınlarının kamuoyundan en fazla şikayet alan içerikler arasında yer aldığını vurgulayarak yayıncılara şu çağrıda bulundu:

“Kendi çocuklarınıza veya ailenize izletmeyeceğiniz içerikleri lütfen topluma sunmayın. RTÜK ilke kararlarına uygun davranın; aksi takdirde bu programların sonu, daha önce yayından kaldırılan evlilik programlarıyla aynı olacaktır.”

Zirvede, “Aile Dostu Yayın Saati” uygulamasının gündüz kuşağına yayılması, bu saatlerde şiddet ve mahremiyet ihlali içeren programların ya tamamen kaldırılması ya da kademeli olarak dönüştürülmesi önerildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konuşmasında, “Şiddet, ihanet ve lüks hayatın yüceltilmesi, gençlerin değer dünyasını olumsuz etkiliyor. Bu nedenle yasal bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyoruz ve hazırlıklarımızda sona yaklaştık,” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise medyadaki içeriklerin çocuklar üzerinde olumsuz etkilerine dikkat çekti:

“Medya, bırakın dördüncü kuvvet olmayı, tırnak içinde söylüyorum, ama artık çoğu zaman çocuklarımız için zehirli içerikler üreten bir platforma dönüştü. Bu durum hepimizi endişelendiriyor.”

Zirve, “Medyada Olumsuz İçeriklerin Etkisi” başlıklı panelle sona erdi. Günün sonunda ise Dijital Afiş Yarışması kazananları açıklandı ve ödüller sahiplerini buldu.