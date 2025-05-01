İnci Taneleri 42.Bölüm canlı ve reklamsız izle: İnci Taneleri son bölüm izle

Azem, Ferda’yı tanıdıkça ona olan babalık duygusu her geçen gün daha da güçlenir. Ferda’nın hastalığına çarenin ailesinden gelebileceğini bilen Azem durumu çocuklarına açar. Nehir’in durumu kan vermeye engeldir. Cihan ise kan vermeyi kesinlikle reddeder. Onun, Ferda’ya ve geçmişlerine olan öfkesi dinmiyordur.

Dilber ve Yıldız, hayal ettikleri dükkanı açmak üzeredir. Semi, Cihan’ı rahatsız etmeye devam ederken Reyyaz’la olan ilişkisini de sürdürüyordur.

Ferda’yı tedaviye ikna etmenin tek yolu bazı gerçekleri açıklamaktan geçmektedir. Bunun için Azem somut bir adım atmak zorunda kalacak.

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