Kızılcık Şerbeti yeni sezonda kimler var? Yeni sezona damgasını vuracak oyuncular! Kızılcık Şerbeti çekimleri ne zaman başlıyor? Dizi ne zaman başlayacak?

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezonda kimler var? Yeni sezona damgasını vuracak oyuncular! Kızılcık Şerbeti çekimleri ne zaman başlıyor? Dizi ne zaman başlayacak?

Kızılcık Şerbeti yeni sezonda kimler var? Yeni sezona damgasını vuracak oyuncular! Kızılcık Şerbeti çekimleri ne zaman başlıyor? Dizi ne zaman başlayacak?
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Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu, izleyicilere yeni hikayeler ve karakterlerle dolu bir deneyim sunmayı hedefliyor. Dizi tutkunları, setteki bu değişiklikleri ve kadrodaki yeni isimleri merakla bekliyor.

Kızılcık Şerbeti yeni sezonda kimler var? Yeni sezona damgasını vuracak oyuncular! Kızılcık Şerbeti çekimleri ne zaman başlıyor? Dizi ne zaman başlayacak? - Resim : 1

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN ÇEKİMLERİ BAŞLIYOR!

Sevilen televizyon dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon çekimleri için başlangıç tarihi belirlendi. Başlangıçta 28 Ağustos olarak duyurulan sete çıkış tarihi, sonradan yapılan bir değişiklikle 30 Ağustos Çarşamba olarak güncellendi.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK ?

Kızılcık Şerbeti 15 Eylül Cuma günü izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor

Yeni sezonla birlikte kadroya Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu gibi tanınmış oyuncuların yanı sıra, 5 yeni oyuncu dahil olacak.

Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak ? Yeni sezonda Ömer olacak mı ?Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak ? Yeni sezonda Ömer olacak mı ?Medya

Kızılcık Şerbeti yeni sezonda kimler var? Yeni sezona damgasını vuracak oyuncular! Kızılcık Şerbeti çekimleri ne zaman başlıyor? Dizi ne zaman başlayacak? - Resim : 3

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON YENİ OYUNCULAR

Kızılcık Şerbeti yeni sezonda kimler var? Yeni sezona damgasını vuracak oyuncular! Kızılcık Şerbeti çekimleri ne zaman başlıyor? Dizi ne zaman başlayacak? - Resim : 4

Yeni sezonun heyecan verici eklentileri arasında Bahtiyar Memili, Yiğit Kirazcı ve Kayra Şenocak da yer alacak.

Kızılcık Şerbeti yeni sezonda kimler var? Yeni sezona damgasını vuracak oyuncular! Kızılcık Şerbeti çekimleri ne zaman başlıyor? Dizi ne zaman başlayacak? - Resim : 5

Ayrıca, Kayra Şenocak'ın canlandıracağı muhafazakar bir iş insanının kızı olan Mihriban karakteri ve onun sekreteri de diziye dahil edilecek. Henüz bu iki karakterle ilgili oyuncu seçimi süreci devam etmektedir.

Kızılcık Şerbeti yeni sezonda kimler var? Yeni sezona damgasını vuracak oyuncular! Kızılcık Şerbeti çekimleri ne zaman başlıyor? Dizi ne zaman başlayacak? - Resim : 6

ALEV'İN ESKİ SEVGİLİSİ GELİYOR


Kızılcık Şerbeti'nin 2. sezon hazırlıkları devam ediyor. Gold Film'in imza attığı dizinin çekimlerinin eylül ayının ilk haftası başlaması planlanıyor. Yiğit Kirazcı Kızılcık Şerbeti'nde "Rüzgar" karakterine hayat verecek. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yazdığı dizide Rüzgar, Alev'in (Müjde Uzman) eski sevgilisi olarak hikayeye dahil olacak.

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