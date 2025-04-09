Kuruluş Osman 186.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Kuruluş Osman son bölüm izle

Osman Bey ve Alpleri, Ulugan'ın nökerleri ile karşı karşıya gelir. Bu çetin savaşın sonunda Osman Bey, Ulugan'a diz çöktürür. Osman Bey'in bu hamlesi karşısında Esenbike Hatun nasıl bir tepki verecektir? Osman Bey'in kılıcının ucunda olan Ulugan'ın akıbeti ne olacaktır?

BALA HATUN, GEÇMİŞİN PERDESİNİ ARALIYOR

Sofia'yı takip etmesi için Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'u görevlendiren Bala Hatun, Halime'nin izini sürmektedir. Halime'nin yerini öğrenmek isteyen Alaeddin Bey oldukça tehlikeli bir göreve atılarak Akhisar Kalesine sızar. Alaeddin ve Gonca Halime'yi büyüten rahibenin yaşadığı yeri öğrenirler. Rahibe, Halime'nin adının Poena olduğunu söyler. Bala Hatun Rahibe'yi yaşatıp, Halime'nin aslında Meryem olduğunu öğrenebilecek midir?

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