Kuruluş Osman 186.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Kuruluş Osman son bölüm izle

Osman Bey, Esenbike Hatun'u gizli obaya davet ederek onun gerçek niyetini anlamak ister. Bu sırada Ulugan, Osman Bey'i takip ederek pusu kurmak için harekete geçer.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kuruluş Osman 186.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Kuruluş Osman son bölüm izle
Yayınlanma: Güncellenme:

Osman Bey ve Alpleri, Ulugan'ın nökerleri ile karşı karşıya gelir. Bu çetin savaşın sonunda Osman Bey, Ulugan'a diz çöktürür. Osman Bey'in bu hamlesi karşısında Esenbike Hatun nasıl bir tepki verecektir? Osman Bey'in kılıcının ucunda olan Ulugan'ın akıbeti ne olacaktır?

BALA HATUN, GEÇMİŞİN PERDESİNİ ARALIYOR

Sofia'yı takip etmesi için Alaeddin Bey ve Gonca Hatun'u görevlendiren Bala Hatun, Halime'nin izini sürmektedir. Halime'nin yerini öğrenmek isteyen Alaeddin Bey oldukça tehlikeli bir göreve atılarak Akhisar Kalesine sızar. Alaeddin ve Gonca Halime'yi büyüten rahibenin yaşadığı yeri öğrenirler. Rahibe, Halime'nin adının Poena olduğunu söyler. Bala Hatun Rahibe'yi yaşatıp, Halime'nin aslında Meryem olduğunu öğrenebilecek midir?

CANLI İZLE:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak?İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak?Ekonomi
700 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka faiz getirileri700 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka faiz getirileriEkonomi
Kuruluş Osman dizi izle
Günün Manşetleri
10 Nisan’da 19 ile lapa lapa kar geliyor
Perinçek’ten ABD ve KKTC çıkışı
ABD Türkiye’ye neden düşük vergi uyguluyor?
Erdoğan’dan küresel sistem çıkışı
"Çin’de Ramazan” Belgeseli yayınlandı
Ünlü sucuk markasına şok
Bu stratejik bir program, basit bir silah bırakma değil
Netanyahu Türkiye'yi hedef aldı
Mattia Ahmet’in ölümü kamu vicdanını yaraladı
Elektriğe zam gelecek mi?
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 10 Nisan elektrik kesintileri Elektrik kesintisi 8 saat sürecek: 10 Nisan elektrik kesintileri
700 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka faiz getirileri 700 bin TL 1 ayda ne kadar kazandırıyor? İşte banka banka faiz getirileri
Altın fiyatlarında şok dalgalanma Altın fiyatlarında şok dalgalanma
Aldın Aldın fırsatları yarın raflarda! Yetişen alacak... Aldın Aldın fırsatları yarın raflarda! Yetişen alacak...
İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak? İslam Memiş'ten kritik uyarı: Gram altın 6000 TL mi olacak?