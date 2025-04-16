Kuruluş Osman 188.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Kuruluş Osman son bölüm izle

Osman Bey, obasını geri almış ve yeni bir düzen kurmak üzere harekete geçmiştir. Ona inananların sayısı giderek artmakta, Hasan Alp ve Koca Bey gibi önemli Türkmen beyleri saflarına katılmaktadır. Ancak bu yeni nizam kurulurken hem içten hem dıştan yeni tehditler büyümektedir.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kuruluş Osman 188.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Kuruluş Osman son bölüm izle
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Esenbike ve Sargun'un ölümüyle uçlarda büyük bir tehlike doğar. Olcaytu Han'ın elçisi Kuçar, bu ölümler karşılığında Osman Bey'den bir kızını ve bir oğlunu istemektedir! Osman Bey bu tehdide nasıl bir cevap verecektir? Gerçek katilin kendisi olmadığını ispat edebilecek midir?

Osman Bey'in karşısında artık sadece Sofia yok!

Osman Bey'in ezeli düşmanı Sofia'ya, Konstantinopol'den destek gelir. Geçmişte Sofia ile bağı olan Komutan Claudius, Osman Bey'i alt etmek için gelmiştir. Claudius'un hain planı nedir? Osman Bey'in karşısına nasıl çıkacaktır?

Hanedanın içinde fırtına: Orhan ve Alaeddin karşı karşıya

Osman Bey, dış tehditlerle mücadele ederken hanedanın içinde huzursuzluk baş göstermektedir. Şehzade Orhan ve Şehzade Alaeddin arasında başlayan kavga, giderek daha da büyür. İki kardeş arasındaki bu çekişme gelecekte nelere yol açacaktır?

Sofia'nın yeni oyunu: Halime tuzağın tam ortasında!

Kuçar ve Claudius'un gelişiyle Sofia, oyununu yeniden kurar. Bu kez hedefinde Halime vardır. Sofia, Halime'yi kullanarak büyük planını devreye sokar. Fakat tüm gerçeği öğrenen Halime, Sofia'yla yüzleşmeye kararlıdır. Peki Halime nasıl bir plan yapacaktır?

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