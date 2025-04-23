Kuruluş Osman 189.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Kuruluş Osman son bölüm izle

Sofia ''Sen onu istemeseydin yaşıyor olacaktı'' diyerek Bala Hatun'u suçlar. Yıllar evvel bir dere kenarında anne ve babasından koparılan Halime şimdi de bir dere kenarında hayattan mı kopacaktır? Halime ölecek midir?

GONCA HATUN ALAADDİN'İN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLÜYOR MU?

Öte yanda Alaeddin ve Gonca Kuçar'ın elinde esir olmuşlardır. Alaeddin, Kuçar'a Olcaytu'nun kızını ve torununu öldürenin Sofia olduğunu söyler. Alaeddin ve Gonca'nın akıbeti ne olacaktır? Gonca Hatun, Alaeddin'in gözleri önünde ölecek midir?

HOLOFİRA MÜSLÜMAN OLUYOR

Yaşanan olaylardan sonra Kayı obasına büyük bir keder çökmüşken Holofira'nın Müslüman olması büyük bir sevinci beraberinde getirir. Holofira'nın, Nilüfer Hatun oluşuyla büyük bir mutluluk yaşayan Orhan Bey de Kuçar tehlikesine karşı kardeşi Alaeddin'in ardından gitmek istediğini söyler. Orhan Bey, Alaeddin ve Gonca'ya yetişebilecek midir?

BALA HATUN VE OSMAN BEY BİR KAYIP DAHA MI YAŞIYORLAR?

Alaeddin'i elinde tutan Kuçar için sıra Osman'ın kızını ele geçirip Olcaytu'ya göndermektir. Begüm Hatun bunun için Osman Bey'in kızını yakın takibe alır. En büyük imtihanı evlatlarının yokluğuyla veren Bala Hatun ve Osman Bey için bir kayıp daha mı yaşanacaktır? Fatma Hatun Begüm'ün eline geçecek midir?

OSMAN BEY'İN AZABI CLAUDİS VE KUÇAR'IN ÜZERİNE ÇÖKÜYOR

Osman Bey, ittifak kuran Claudius ve Kuçar'a karşı yeni hamleler yapmaya başlar. Claudius'un Kuçar ile iş birliğinin Bursa için büyük bir tehdit olduğunun farkında olan Sofia ise Osman Bey'e anlaşma teklif eder. Osman Bey azılı düşmanı Sofia ile ne karşılığında anlaşacaktır? Claudius ise Osman Bey'i ele geçirmek için onu hiç ummadığı bir yerden vurmaya hazırlanır. Osman Bey'e bağlı beyleri yem edecektir. Claudius şeytani planıyla Osman Bey'i alt edebilecek midir? Önüne çıkan bütün güçlüklere ve kurulan kirli ittifaklara rağmen Osman Bey uçlardaki mücadelesini sürdürmeye devam eder. İttifak kuran Claudius ve Kuçar'a karşı yeni hamleler yapmaya başlar. Osman Bey ona kurulan tuzakları bertaraf edebilecek midir? Osman Bey'in azabı düşmanlarının üzerine nasıl çökecektir?

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