Kuruluş Osman 190.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Kuruluş Osman son bölüm izle

Osman Bey'in Sofia ile yaptığı beklenmedik anlaşma, beyler arasında derin görüş ayrılıklarına yol açar. Devletin geleceği için bu adımı atan Osman Bey, tepkileri göze alır. Ancak beylerin güvenini sarsmadan bu fırtınayı atlatması mümkün olacak mıdır?

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kuruluş Osman 190.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Kuruluş Osman son bölüm izle
Yayınlanma:

Tuzaklarının boşa çıkmasıyla öfkelenen Kuçar, Osman Bey'in yalnız kalması için yeni bir plan yapar. Bey'leri Osman'dan uzaklaştırmayı hedefleyen Kuçar, Hasan Bey'in çıkışını büyük bir fırsata dönüştürmek ister. Kuçar, obada istediği karışıklığı sağlayabilecek midir?

Sofia'nın Osman Bey'le anlaşmasından sonra harekete geçen Claudius, Brusa tahtı için tehlikeli bir darbe planı kurar. Bu hamle, Osman ve Sofia ittifakını yerle bir edebilir. Claudius'un bu güç oyunu ne gibi sonuçlar doğuracak?

Alaeddin ve Gonca'nın ortadan kaybolması üzerine Bala Hatun ve Halime, onları bulmak için zorlu bir yolculuğa çıkar. Yol boyunca karşılarına çıkan engeller hem sabırlarını hem de inançlarını sınar. Evlatları uğruna bu yolculuk nereye varacaktır?

Alaeddin Bey, Gonca'yı kurtarabilmek için zekice bir plan kurar. Ancak Kuçar bu oyunu fark eder ve acımasız kararını verir: Gonca sağ çıkmamalı! Alaeddin'in gönlünde yer eden "Gül Goncası" şehitliğe mi yürüyecek?

CANLI İZLE:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileriUzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileriYurt
Altının kilogram fiyatı yükseldiAltının kilogram fiyatı yükseldiEkonomi
dizi izle Kuruluş Osman
Günün Manşetleri
1 Mayıs’ta işçiler Kartal’da buluşuyor
Facianın tanıkları Meclis’te konuştu
Yoksulluk sınırı 78 bin TL'ye yükseldi
Fener Rum Kilisesi'nin İznik hamlesine sert tepki
1 Mayıs öncesi kara tablo
Yarısı Bizden kampanyasında hibe ve destek tutarları arttı
TGB’den Hacettepe’deki aileyi hedef alan protestoya pankartlı yanıt
TÜRK-İŞ "Açlık ve Yoksulluk Sınırı"nı açıkladı
Tarım Bakanlığı ünlü markaları ifşa etti
İBB soruşturmasında ikinci dalga
Çok Okunanlar
İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir! İslam Memiş’ten 2 mayıs uyarısı: Yön değişebilir!
Faizler yükseldi: 400 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu Faizler yükseldi: 400 bin TL'nin 1 aylık getirisi belli oldu
Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileri Uzun süreli elektrik kesintisi yaşanacak: 1 Mayıs elektrik kesintileri
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler Dünya liderlerinin gençlik halleri sizi şaşırtacak! işte yıllar öncesinden gizli kalmış kareler