Kuruluş Osman 192.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Kuruluş Osman son bölüm izle

Bala Hatun, Halime ve Fatma'yı önemli bir göreve gönderir. Bu yolculukta onlara Oğuz da eşlik eder. Oğuz, Fatma ile konuşmak istese de aralarındaki tatlı-sert çekişme yeniden alevlenir. Bu atışmaların ardında filizlenen duygular mı var?

Sofia'nın Karanlık Yüzü Ortaya Çıkıyor

Sofia, yeniden karanlık tarafa geçerek Osman Bey'in fütuhat planlarını engellemek üzere harekete geçer. Bala Hatun ve Halime hazırlıksız yakalanırken, özellikle Halime ilk kez bu kadar yakından Sofia'nın tehlikesiyle yüzleşir. Halime, Sofia'yı durdurabilecek midir?

Claudius Tuzak Kuruyor: Osman Bey Ne Yapacak?

Osman Bey, ordusuyla birlikte fütuhat için yola çıkar. Ancak Claudius'un kurduğu sinsi tuzak, bu seferi sekteye uğratabilir. Osman Bey, hedefe ulaşmak için bu oyunu nasıl bozacaktır?

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