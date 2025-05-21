Kuruluş Osman 192.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Kuruluş Osman son bölüm izle

Fetih hazırlıklarıyla birlikte Osman Bey'in yaktığı gaza ateşi obada heyecan yaratırken, Bey'in sırtındaki devlet yükü de ağırlaşmaktadır. Bu sancıyı Turgut Gazi ile paylaşan Osman Bey, her şeye rağmen yoluna devam edecektir. Düşmanları ise onun en ufak bir hatasını kollamaktadır.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kuruluş Osman 192.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Kuruluş Osman son bölüm izle
Yayınlanma: Güncellenme:

Bala Hatun, Halime ve Fatma'yı önemli bir göreve gönderir. Bu yolculukta onlara Oğuz da eşlik eder. Oğuz, Fatma ile konuşmak istese de aralarındaki tatlı-sert çekişme yeniden alevlenir. Bu atışmaların ardında filizlenen duygular mı var?

Sofia'nın Karanlık Yüzü Ortaya Çıkıyor

Sofia, yeniden karanlık tarafa geçerek Osman Bey'in fütuhat planlarını engellemek üzere harekete geçer. Bala Hatun ve Halime hazırlıksız yakalanırken, özellikle Halime ilk kez bu kadar yakından Sofia'nın tehlikesiyle yüzleşir. Halime, Sofia'yı durdurabilecek midir?

Claudius Tuzak Kuruyor: Osman Bey Ne Yapacak?

Osman Bey, ordusuyla birlikte fütuhat için yola çıkar. Ancak Claudius'un kurduğu sinsi tuzak, bu seferi sekteye uğratabilir. Osman Bey, hedefe ulaşmak için bu oyunu nasıl bozacaktır?

CANLI İZLE:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat!Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat!Altın Fiyatları
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 22 Mayıs elektrik kesintileriYarın uzun süre elektrik olmayacak: 22 Mayıs elektrik kesintileriYurt
dizi izle Kuruluş Osman
Günün Manşetleri
NATO'ya meydan okuma zamanı: 24 Mayıs'ta Edirne’de buluşuyoruz!
11 şehirde sağanak yağış bekleniyor!
AK Parti’den NATO Tatbikatına ilk yorum
ABD-Yunan tatbikatı Türkiye sınırında
İsrail ordusundan diplomatik heyete ateş
Gazze'de bilanço ağırlaşıyor
İSKİ'ye 3 milyon 343 bin 688 TL ceza
25 İlde suç çetelerine darbe
Türk dünyası Kıbrıs Türkleri'ne omuz vermelidir
Silahlar teslim edilince süreç başlayacak
Çok Okunanlar
Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 22 Mayıs elektrik kesintileri Yarın uzun süre elektrik olmayacak: 22 Mayıs elektrik kesintileri
11 şehirde sağanak yağış bekleniyor! 11 şehirde sağanak yağış bekleniyor!
İstanbul yine sallandı: Büyük deprem ne zaman olabilir? Uzmanlar açıkladı İstanbul yine sallandı: Büyük deprem ne zaman olabilir? Uzmanlar açıkladı
Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat! Altın yatırımcısına kritik çağrı: Ev ya da araba alacaklar dikkat!
Altın fiyatı düştü, uzmanlar uyardı: Fırsat zamanı mı? Altın fiyatı düştü, uzmanlar uyardı: Fırsat zamanı mı?