Kuruluş Osman 194. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Kuruluş Osman son bölüm izle

Yalnızca intikam için yaşayan Sofia, Osman Bey ve Bala Hatun'la bir kez daha karşı karşıya gelir. Bir kez daha mağlup olan Sofia, obada herkesin önünde infaz edilir. Ezeli düşmanlık sona mı eriyor? Osman Bey, bu belayı sonsuza dek ortadan kaldırabilecek mi?

YİĞİT, ÖZ KARDEŞİNİ DAHİ GÖZDEN ÇIKARIYOR!

Art arda alınan yenilgilerle köşeye sıkışan Yiğit, öz ağabeyi Koca Bey'i bile gözden çıkarır. Koca Bey, kardeşinin hainliğini öğrenince ne yapacaktır?

Yiğit, ihanetiyle yüzleşip, bedelini ödeyecek mi?

OSMAN BEY'İN BÜYÜK HEDEFİ NE?

Uçlarda büyük bir varoluş mücadelesi veren Osman Bey, yeni hedefiyle Anadolu'yu sarsmaya hazırlanıyor. Kazandığı zaferlerle Türkmenlerin kalbine umut tohumları eken Osman Bey'in bu büyük hedefi ne olacak?

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