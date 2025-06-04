Kuruluş Osman 194. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Kuruluş Osman son bölüm izle

Osman Bey'e karşı kini her geçen gün büyüyen Claudius, gözü dönmüş şekilde Kayı Obası'na saldırır. Bu hain saldırının ardından Claudius, Osman Bey'in eline düşer. Artık yolun sonu görünmüştür. Osman Bey'in gazabı Claudius'un üzerine nasıl çökecek?

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kuruluş Osman 194. Bölüm canlı ve reklamsız izle: Kuruluş Osman son bölüm izle
Yayınlanma: Güncellenme:

Yalnızca intikam için yaşayan Sofia, Osman Bey ve Bala Hatun'la bir kez daha karşı karşıya gelir. Bir kez daha mağlup olan Sofia, obada herkesin önünde infaz edilir. Ezeli düşmanlık sona mı eriyor? Osman Bey, bu belayı sonsuza dek ortadan kaldırabilecek mi?

YİĞİT, ÖZ KARDEŞİNİ DAHİ GÖZDEN ÇIKARIYOR!

Art arda alınan yenilgilerle köşeye sıkışan Yiğit, öz ağabeyi Koca Bey'i bile gözden çıkarır. Koca Bey, kardeşinin hainliğini öğrenince ne yapacaktır?

Yiğit, ihanetiyle yüzleşip, bedelini ödeyecek mi?

OSMAN BEY'İN BÜYÜK HEDEFİ NE?

Uçlarda büyük bir varoluş mücadelesi veren Osman Bey, yeni hedefiyle Anadolu'yu sarsmaya hazırlanıyor. Kazandığı zaferlerle Türkmenlerin kalbine umut tohumları eken Osman Bey'in bu büyük hedefi ne olacak?

CANLI İZLE:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

Fay hattında bulunan en kritik 24 il açıklandı! İşte o iller ve ilçeler!Fay hattında bulunan en kritik 24 il açıklandı! İşte o iller ve ilçeler!Yurt
Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyorMeteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyorYurt
dizi Kuruluş Osman
Günün Manşetleri
Vatan Partisi İncirlik Üssü önünden meydan okudu
Bayram yolculuğuna çıkacaklar dikkat!
Perinçek'ten Ulusal Kanal için imece çağrısı
İzmir'de işçilerin grevi son buldu
İsrail'in saldırıları sürüyor
İstanbul'da bayram seferberliği
İstanbul'da hayat yangın yeri!
Yolsuzluk soruşturmalarında 22 kişi daha tutuklandı
Karayollarında 7/24 görev başında
İzmir’de 23 bin işçi greve devam ediyor
Çok Okunanlar
Fay hattında bulunan en kritik 24 il açıklandı! İşte o iller ve ilçeler! Fay hattında bulunan en kritik 24 il açıklandı! İşte o iller ve ilçeler!
Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı: Bugün 18 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor
Osmanlı Döneminde memleketinizin adı neydi? İşte 81 ilin eski adları Osmanlı Döneminde memleketinizin adı neydi? İşte 81 ilin eski adları
Altın fiyatları yeniden hareketlendi Altın fiyatları yeniden hareketlendi
Mevduat faizleri tırmanışta! Mevduat faizleri tırmanışta!