Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 33.bölüm canlı ve reklamsız izle: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 33.bölüm
Civan hayatının son yedi ayında yaşadığı kötü olayları ve öğrendiği acı gerçekleri unutmuştur.
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Leyla, Civan’ın unuttuğu gerçekleri söyleyip söylememe arasında kalır. Nur, Civan’ın hafızasını kaybetmesiyle rahat bir nefes alırken, bir zamanlar babasıyla yaşadığı yalının kendisiyle kurduğu irtibat sonrasında zor anlar yaşayacaktır.
Gerilimin doruğa çıktığı finalde Yıldız ailesi Hatice’nin büyük sırrıyla yüzleşirken, Civan hafızasındaki boşlukları tamamlamak üzeredir.
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