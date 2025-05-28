Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 35.bölüm canlı ve reklamsız izle: Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... 35.bölüm

Nur yıllar sonra hayatına giren ablası Handan’dan, Civan’ı kurtaracak bir teklif alır. Nur bu tehlikeli teklifi kabul ederken, ona yardım edecek kişi ise Leyla olur.

Tansiyonun zirve yapacağı bölüm finalinde Nur ve Leyla, Civan’ı kurtarmak için omuz omuza mücadele verirken, beklenmedik vedalar ve sürpriz ayrılıklar peş peşe gelecektir.

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