Masterchef’te kriz: Çağatay, şef Mehmet Yalçınkaya’nın üzerine yürüdü

Diğer yarışmacıların araya girmesiyle olay büyümeden kontrol altına alınırken, Çağatay’ın yarışmadan diskalifiye edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

Dokunulmazlık oyunu sonrasında mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için mücadeleye hazırlanırken, Çağatay’ın tavırları Mehmet şefi kızdırdı. Şefin sert uyarısına sinirlenen Çağatay, aniden öfke patlaması yaşayarak üzerine yürüdü. Sosyal medyada da gündem olan olay, yarışmaya damga vurdu.

Çağatay: “En büyük hata Barış’ı arkaya yollamam oldu”

Önceki oyun hakkında konuşan Çağatay, takım planlamasında hata yaptığını kabul ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bence en büyük hata Barış’ı arkaya yollamam oldu. Çünkü Barış gerçekten eli çok hızlı bir insan. Orada tuzağa düştüm. İlk yarışmacı seçiminde yanlış yaptım. Bir yerde bir kopukluk oldu ama hata benim.”

Gizem’den eleştiri

Çağatay’ın takım kaptanlığını eleştiren Gizem ise şunları söyledi:

“Biraz kalabalıktık, 7 yemek için 8 kişiydik. Herkes bir yemek alıp dağılabilirdi. Çağatay bizi kontrol edebilirdi. Biz çıktıktan sonra konuştuk. 4 kişi ön tezgahta çalışıyorduk, arkada ne olduğunu bilmiyoruz. Daha az sayıda yemekle ilerlemenin doğru olacağına karar verdik.”

Hakan: “Son 20 dakikada Çağatay’ı bulamadık”

Takım arkadaşlarından Hakan ise yaşanan karmaşayı şu sözlerle dile getirdi:

“Son 20 dakikadan sonra Çağatay’ı bulamadık. Murat’la plan yapmadığımız için soğan kebabı ortada kaldı. Son 12 dakika kala tepsiye koyup atmak zorunda kaldık, bu yüzden de pişmedi. Çağatay’a hatasını söyledim, kendi hatamı da üstlendim.”

Dokunulmazlık kırmızı takımın

Şefler, yarışmacılardan hamsili pilav yapmalarını istedi. Kıran kırana geçen mücadelede dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu.

Mehmet şefin üzerine yürüdü

Dokunulmazlık oyununun ardından bireysel dokunulmazlık mücadelesi için mavi takım yerini aldı. Ancak Mehmet Yalçınkaya, Çağatay’ın davranışlarına tepki göstererek “Çık dışarı, terbiyesiz!” diye bağırdı. Bunun üzerine Çağatay öfkeyle şefin üzerine yürüdü. Yarışmacılar hızla müdahale ederek Yalçınkaya’ya ulaşmasını engelledi. Olayın ardından Çağatay’ın yarışmaya devam edip etmeyeceği izleyicilerin gündemine oturdu.