Mr. World 2024’te Türkiye’yi temsil edecek isim belli oldu

2024 Mr. World yarışması bu yıl Vietnam’da dünyanın dört bir yanından katılımcılarla gerçekleştirilecek.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mr. World 2024’te Türkiye’yi temsil edecek isim belli oldu
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 Türkiye’yi, 26 yaşındaki kişisel antrenör, model ve oyuncu Ege Karabenli temsil edecek. Daha önce Miss & Mr Model of Turkey 2018 Yarışması'nın Future kategorisine seçilen Karabenli, bu prestijli yarışmaya katılmanın heyecanını sosyal medya hesabından bir video paylaşarak duyurdu.

Şimdi ise Mr. World yarışmasına katılacak olmanın mutluluğunu sosyal medya hesabında paylaştığı bir video ile ifade etti. Paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhaba! Hemen ufak bir bilgi vererek başlayayım; Kasım ayında Vietnam’da düzenlenecek Mr. World yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğim. Yaklaşık iki buçuk aydır bu yarışma için hazırlanıyorum ve gerçekten heyecanlıyım. Daha önce bir yarışmaya katılmıştım ve modellik kariyerime öyle adım atmıştım, ancak bu deneyim çok farklı bir seviyede.

Dünyanın dört bir yanından ülkelerini temsil etmek için gelen birçok gençle farklı kategorilerde yarışacağız. Umarım benim için güzel bir deneyim olur. Desteklerinizi bekliyorum ve yarışma sürecini güncel olarak paylaşacağım. Oraya vardığımda yeniden sizlerle yeni videolar paylaşacağım."

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