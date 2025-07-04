Reytingler yetersiz kaldı: Sevilen dizi ekranlara veda ediyor

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi için yolun sonu göründü. Beklenen ilgiyi göremeyen dizi, 8. bölümüyle birlikte ekran macerasını noktalayacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Reytingler yetersiz kaldı: Sevilen dizi ekranlara veda ediyor
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Birsen Altuntaş’ın haberine göre, sezona iddialı bir başlangıç yapan ancak beklenen reyting başarısını elde edemeyen Çift Kişilik Oda dizisi için final kararı alındı.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan’ın paylaştığı dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikayesiyle dikkat çekmişti. Ancak reyting sıralamalarında istenilen başarıyı elde edememesi, projenin ekran ömrünü kısalttı.

Dizi, 8. bölümüyle birlikte izleyicilere veda edecek.

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