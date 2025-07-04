Reytingler yetersiz kaldı: Sevilen dizi ekranlara veda ediyor

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, sezona iddialı bir başlangıç yapan ancak beklenen reyting başarısını elde edemeyen Çift Kişilik Oda dizisi için final kararı alındı.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan’ın paylaştığı dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve dramatik hikayesiyle dikkat çekmişti. Ancak reyting sıralamalarında istenilen başarıyı elde edememesi, projenin ekran ömrünü kısalttı.

Dizi, 8. bölümüyle birlikte izleyicilere veda edecek.