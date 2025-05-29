RTÜK’ten 4 kanala ceza: 3’ü üst sınırdan

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle 4 medya kuruluşuna idari para cezası uygulama kararı aldı. Cezaların üçü, "üst sınırdan" kesildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
RTÜK’ten 4 kanala ceza: 3’ü üst sınırdan
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RTÜK, bugünkü toplantısında yayınlarda tespit edilen ihlalleri gündemine aldı. Bir televizyon programında bir inşaat firmasına ilişkin kullanılan “çete”, “örgüt”, “hançer”, “rüşvet” gibi ifadelerin herhangi bir yargı kararı olmaksızın kişileri hedef aldığı ve kişilik haklarını ihlal ettiği belirlendi. Yayının, haberin gerçekliği, doğruluğu ve tarafsızlığı ilkelerine aykırı biçimde ve teyit edilmeksizin sunulduğu gerekçesiyle ilgili kanala üst sınırdan para cezası kesildi.

Aynı kanalda yayımlanan bir başka programda kullanılan “Bilime karşı bu iktidar, bilimi sevmiyor”, “Okul kalmadı, her tarafı İmam Hatip yapmışlar” ve “Meczup fikirde hocalar dolu üniversitelerde” gibi ifadelerin toplumun belirli kesimlerini hedef aldığı ve küçük düşürücü nitelikte olduğu belirtildi. Bu gerekçeyle, kanalın tarafsızlık ve doğruluk ilkelerini ihlal ettiği değerlendirilerek yine üst sınırdan ceza verildi.

Bir başka yayın organında kamu kurumları ve kamu bankalarına yönelik ifadelerin eleştiri sınırlarını aştığı, kamu otoritelerini küçük düşürücü nitelikte olduğu ve tarafsızlık ilkesini zedelediği tespit edildi. RTÜK, bu kanal hakkında da üst sınırdan idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul, ayrıca bir televizyon kanalına, belirlenen sürenin üzerinde tele-alışveriş yayını yaptığı için; bir diğer kanala ise haksız ticari çıkar sağladığı gerekçesiyle idari para cezası uyguladı.

Toplantı sonucunda 3’ü üst sınırdan olmak üzere toplam 4 medya kuruluşuna yaptırım kararı alındı.

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