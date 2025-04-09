Sahipsizler 18.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 14.bölüm canlı izle

Anne babalarını bir gece içinde, ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım’ın başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarının hikayesidir.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahipsizler 18.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 14.bölüm canlı izle
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Anne babalarını bir gece içinde, ansızın kaybeden altı kardeşin, Azize, Cemo, Zeliha, Fidan, Samet ve Balım’ın başlarına gelen felaketlere rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma çabalarının hikayesidir. Hikâye İstanbul’da geçse de kardeşlerin başına gelen trajedinin kökeninde anne babaları Bala ve Rıfat’ın büyük aşkları vardır. 

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