Sahipsizler 25.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 25.bölüm canlı izle

Yeni bölümde, Devran’ın Meryem ile nikah kıyması Azize’nin büyük tepkisine yol açar; sinirlerine hakim olamayan Azize, evi adeta birbirine katar. Ancak beklenmedik destek Hamiyet’ten gelir. Meryem ile Devran’ın evliliği, Fırat cephesinde de şiddetli bir öfkeye neden olur. Abi ile kardeş arasındaki gerilim tırmanır ve silahlar çekilir.

Çocuk sahibi olma konusundaki baskılarla yıpranan Azize, artık dayanamaz ve isyan bayrağını açar. Bu zorlu gelişmelerden haberdar olan Cemo, Devran’a sert çıkar ve aralarında hararetli bir tartışma yaşanır.

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