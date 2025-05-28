Sahipsizler 25.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 25.bölüm canlı izle

Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, tüm zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini anlatan Sahipsizler, 28 Mayıs Çarşamba akşamı Star ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Sahipsizler 25.Bölüm canlı ve reklamsız izle: Sahipsizler 25.bölüm canlı izle
Yayınlanma:

Yeni bölümde, Devran’ın Meryem ile nikah kıyması Azize’nin büyük tepkisine yol açar; sinirlerine hakim olamayan Azize, evi adeta birbirine katar. Ancak beklenmedik destek Hamiyet’ten gelir. Meryem ile Devran’ın evliliği, Fırat cephesinde de şiddetli bir öfkeye neden olur. Abi ile kardeş arasındaki gerilim tırmanır ve silahlar çekilir.

Çocuk sahibi olma konusundaki baskılarla yıpranan Azize, artık dayanamaz ve isyan bayrağını açar. Bu zorlu gelişmelerden haberdar olan Cemo, Devran’a sert çıkar ve aralarında hararetli bir tartışma yaşanır.

CANLI İZLE:

https://www.startv.com.tr/canli-yayin

ŞOK Markette büyük kampanya bugün başladı: Yaz için kaçırılmayacak fırsatlarŞOK Markette büyük kampanya bugün başladı: Yaz için kaçırılmayacak fırsatlarEkonomi
İslam Memiş bedavaya yakın olan yatırım aracını açıkladı: Bayram öncesi son uyarı!İslam Memiş bedavaya yakın olan yatırım aracını açıkladı: Bayram öncesi son uyarı!Ekonomi
dizi izle
Günün Manşetleri
Bakanlık NATO “yok” dedi, görüntüler “var” dedi
Zeytinyağında tağşiş yapan markalar ifşa edildi
Vatan Partisi'nden DMM'ye eleştiri
Gazze’de katliam sürüyor
ASO Başkanı Ardıç uyardı
8,3 milyar liralık vurgun!
Borsa'da büyük vurgun iddiası
Gök gürültülü sağanak 59 ili etkisi altına alacak!
NATO Tatbikatına karşı Edirne'de buluşma
Lezita grevi sona erdi
Çok Okunanlar
Naci Görür’den Marmara depremi uyarısı: "7’nin üzerinde sarsabilir" Naci Görür’den Marmara depremi uyarısı: "7’nin üzerinde sarsabilir"
İslam Memiş bedavaya yakın olan yatırım aracını açıkladı: Bayram öncesi son uyarı! İslam Memiş bedavaya yakın olan yatırım aracını açıkladı: Bayram öncesi son uyarı!
ŞOK Markette büyük kampanya bugün başladı: Yaz için kaçırılmayacak fırsatlar ŞOK Markette büyük kampanya bugün başladı: Yaz için kaçırılmayacak fırsatlar
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
Ev hayali kuranlar dikkat! Ev hayali kuranlar dikkat!