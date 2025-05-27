Survivor 2025 27 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Yeni bölümde heyecan doruktaydı. Yarışmacılar hem parkurda hem de adada hayatta kalmak için mücadele verdi. İzleyiciler ise ekran başında nefeslerini tutarak düelloları takip etti.

Bu akşam yayınlanan bölümde, elenme potasına giren yarışmacılar arasında düello heyecanı yaşandı. Mücadeleyi kaybeden bir yarışmacı, hayallerine veda ederek adaya veda etti.

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