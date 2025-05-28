Survivor 2025 28 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
27 Mayıs 2025 tarihli Survivor All Star–Gönüllüler bölümünde kıran kırana geçen eleme düellosunun ardından adaya veda eden yarışmacı belli oldu. Büyük finale günler kala heyecanın dorukta olduğu gecede, eleme potasında yer alan Aycan, Sema, Adem ve Hikmet karşı karşıya geldi.
İki etaplı olarak oynanan düellonun ilk ayağında Hikmet ve Adem rakiplerini eleyerek finale kalmayı başardı. Gecenin son etabında ise Sema ve Aycan arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Parkurda kıyasıya rekabetin sonunda, 5-4’lük skorla Aycan kazandı, Sema Survivor All Star’a veda eden isim oldu.
Sema’nın elenmesi yarışmacılar arasında duygusal anlara neden olurken, vedasında yaptığı açıklama dikkat çekti.
"Çok zor bir sezondu benim için, her açıdan zordu. Özellikle son haftalar daha zorluydu. Takım içinde yaşanan huzursuzluk beni çok etkiledi. Ben her zaman sevgiyle ve uyumla hareket eden biriyim. Takımı toparlamak için elimden geleni yaptım ama bazı şeyler kontrolden çıktı. Bu sezon çok başarılı olmadığımı düşünüyorum. İstanbul’u hak etmediğimi bile düşündüm. Belki de bu yüzden başarısız oldum."
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