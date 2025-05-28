Survivor 2025 28 Mayıs kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

İki etaplı olarak oynanan düellonun ilk ayağında Hikmet ve Adem rakiplerini eleyerek finale kalmayı başardı. Gecenin son etabında ise Sema ve Aycan arasında nefes kesen bir mücadele yaşandı. Parkurda kıyasıya rekabetin sonunda, 5-4’lük skorla Aycan kazandı, Sema Survivor All Star’a veda eden isim oldu.

Sema’nın elenmesi yarışmacılar arasında duygusal anlara neden olurken, vedasında yaptığı açıklama dikkat çekti.

"Çok zor bir sezondu benim için, her açıdan zordu. Özellikle son haftalar daha zorluydu. Takım içinde yaşanan huzursuzluk beni çok etkiledi. Ben her zaman sevgiyle ve uyumla hareket eden biriyim. Takımı toparlamak için elimden geleni yaptım ama bazı şeyler kontrolden çıktı. Bu sezon çok başarılı olmadığımı düşünüyorum. İstanbul’u hak etmediğimi bile düşündüm. Belki de bu yüzden başarısız oldum."

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