Survivor 2025 9 Nisan perşembe kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle

Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İkinci dokunulmazlık oyunu için All Star ve Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Survivor 2025 9 Nisan perşembe kesintisiz ve canlı izle: Survivor canlı izle
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Büyük çekişmeye sahne olan oyunun sonunda dokunulmazlığı kaybeden takım, haftanın ikinci eleme adayını belirlemek zorunda kaldı.

Bu hafta kadın yarışmacılar arasında gerçekleşen eleme sürecinde bir isim adaya veda etti. Yeni bölümde ise dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımı, konseyde oylama yaparak bir ismi potaya gönderdi.

8 nisan survivor ikinci eleme adayı

Survivor’da haftanın ikinci eleme adayı, dokunulmazlığı kaybeden All Star takımından Meryem Kasap oldu. Böylece Meryem, eleme potasına giren ikinci isim olarak belirlendi.

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