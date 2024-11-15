Ulusal Kanal’ın gururu: Yeşim Eryılmaz ‘Yılın En İyi Kadın Spikeri’ seçildi

Bu yıl 16'ncısı İstanbul’da düzenlenen "Altın Başarı Ödülleri" sahiplerine ulaştı. Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezinde yapılan törende Ulusal Kanal'a da ödül verildi.



Ulusal Kanal Gün Ortası programı sunucusu Yeşim Eryılmaz, "Yılın En İyi Kadın Haber Spikeri Hafta İçi Öğlen" ödülüne layık görüldü.

Başarının bir ekip işi olduğunu vurgulayan Eryılmaz, “Bu ödülü tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum” diyerek, ödülü Ulusal Kanal ailesine armağan etti.

Eryılmaz, Ulusal Kanal Genel Müdürü Çağdaş Cengiz ve Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel'e de desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.