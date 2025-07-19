WhatsApp’a reklam geliyor! Para kazanılacak mı? İşte yeni dönem detayları

WhatsApp, Durum Reklamları ve Tanıtılan Kanallar özelliklerini test etmeye başladı. Kullanıcılar, bu reklamlarla para kazanabilecek mi sorusu gündemde.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
WhatsApp’a reklam geliyor! Para kazanılacak mı? İşte yeni dönem detayları
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WHATSAPP’TA YENİ DÖNEM: REKLAMLI DURUMLAR VE KANALLAR

Meta çatısı altındaki WhatsApp, gelir modelini çeşitlendirme yolunda önemli bir adım atarak uygulamaya reklamları entegre etmeye başladı. Google Play Store’da yer alan 2.25.21.11 numaralı Android beta sürümünü kullanan bazı kullanıcılar, “Güncellemeler” sekmesinde yeni bir banner ile karşılaştı. Banner’da “Durum Reklamları” ve “Tanıtılan Kanallar” özellikleri duyuruldu.

DURUM REKLAMLARI: SPONSORLU AMA GEÇİLEBİLİR

Durum Reklamları, kullanıcıların takip ettiği kişilerin durum paylaşımları arasında görünüyor. Standart bir durum güncellemesi gibi tasarlanan bu reklamlarda sponsorlu içerik etiketi bulunuyor. Kullanıcılar bu reklamları bir saniyeden kısa sürede geçebilecek, hatta isterlerse reklamvereni engelleyerek o markanın içeriklerini tamamen gizleyebilecek.

KANAL TANITIMLARI: KEŞFETME EKRANINDA ÖNE ÇIKACAK

Tanıtılan Kanallar özelliği, markalar ve içerik üreticilerine kanallarını daha fazla kullanıcıya ulaştırma fırsatı veriyor. Bu kanallar, kullanıcıların yeni içerikleri keşfettiği alanda, sponsorlu etiketle birlikte vurgulanarak gösterilecek.

REKLAM SADECE GÜNCELLEMELERDE

WhatsApp, kullanıcıların gizlilik kaygılarına karşı net bir tutum aldı. Açıklamaya göre reklamlar yalnızca “Güncellemeler” sekmesinde görünecek. Kişisel mesajlar, grup konuşmaları, aramalar ve topluluklar reklam içermeyecek. Tüm özel içerikler uçtan uca şifrelemeyle korunmaya devam edecek.

KULLANICILARA REKLAM KONTROLÜ

Kullanıcılara sunulan “Etkinlik Raporu” adlı özellikle birlikte, kullanıcılar gördükleri tüm reklamları takip edebilecek, istemedikleri reklamverenleri engelleyebilecek, hatta bu listeyi ZIP formatında indirerek aylık rapor oluşturabilecekler.

REKLAM HEDEFLEMESİ NASIL YAPILACAK

WhatsApp, reklam hedeflemesinde kullanıcıların mesaj içeriklerine erişmeyeceğini açıkça belirtti. Hedefleme yalnızca şu bilgilere dayanarak yapılacak:

Ülke ve şehir gibi genel konum bilgileri
Uygulamada tercih edilen dil
Takip edilen kanallar ve etkileşim geçmişi
Yeni özellikler şu an için sadece sınırlı sayıda beta kullanıcısına sunulmuş durumda. WhatsApp’ın kullanıcı geri bildirimleriyle sistemi test ettikten sonra geniş çapta uygulamaya geçmesi bekleniyor.

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