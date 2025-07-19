Dem Parti kongreye gidiyor: İsim ve logo değişecek mi?

DEM Parti, ekim ayında yapılması planlanan kongreyle birlikte isim ve logo değişikliği dahil kapsamlı bir yeniden yapılanmaya hazırlanıyor. Parti içinde “Demokratik Cumhuriyet Partisi” ismi öne çıkarken, İmralı görüşmelerinin de artması bekleniyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Dem Parti kongreye gidiyor: İsim ve logo değişecek mi?
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DEM Parti, ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan kongreyle birlikte kapsamlı bir değişim sürecine hazırlanıyor. Parti içinde yalnızca iç yapılanma değil, isim ve logo değişikliğinin de gündemde olduğu belirtiliyor.

NTV’de yer alan habere göre, parti yönetimi siyaset zeminine daha fazla alan açılması ve silahların tamamen devre dışı kalması hedefiyle yeni bir örgütlenme modeline ihtiyaç duyulduğu görüşünde. Bu kapsamda daha geniş toplumsal kesimlere hitap edecek yeni bir yapının oluşturulması amaçlanıyor.

YENİ İSİM MASADA: DEMOKRATİK CUMHURİYET PARTİSİ

Kulislerde, parti ismi ve logosunun değiştirileceği yönünde değerlendirmeler yapıldığı ifade ediliyor. “Yeni bir dönemse, her şey tartışılabilir. Neden yeni bir isim de olmasın?” yaklaşımının parti içinde ağırlık kazandığı, “Demokratik Cumhuriyet Partisi” isminin öne çıktığı belirtiliyor.

Parti kaynakları, bu isimle ilgili olumlu sinyaller vererek, “Daha demokratik bir ülke yaratabilmenin mücadelesini vermek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

İMRALI GÖRÜŞMELERİ SIKLAŞABİLİR

Parti yönetimi, önümüzdeki süreçte İmralı ile yürütülen görüşmelerin de artmasını bekliyor. Edinilen bilgilere göre, İmralı heyeti, siyasi parti ziyaretlerinin ardından adaya bir ziyaret gerçekleştirecek.

Ayrıca, temmuz ayı bitmeden DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de İmralı’ya gitmesi talep ediliyor. Ziyaretin ana gündeminin kongre süreci ve yapısal dönüşüm olacağı belirtiliyor.

Parti kaynakları, DEM Parti’nin hedefinin yalnızca bölgesel temsiliyetin ötesine geçen, Türkiye genelinde demokratikleşme sürecine öncülük eden bir yapıya dönüşmek olduğunu ifade ediyor. Yapılacak değişikliklerin hem parti örgütünü hem de kamuoyundaki algıyı dönüştürmeye yönelik stratejik bir adım olduğu belirtiliyor.

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