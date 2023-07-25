Yaz Şarkısı 4.bölüm fragmanı

Fox TV ekranlarında yayımlanan sevilen dizi Yaz Şarkısı'nın 4. bölüm fragmanı yayımlandı.

YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Dizinin özeti en kısa sürede bu sayfaya eklenecek, lütfen takipte kalın. Son bölümde neler yaşandı?

Neriman’ın Murat’ın annesi olduğu gerçeği ortaya çıkınca işler iyice karışır. Neriman, ben bu kızı gelin olarak kabul etmiyorum derken; Emine olup biteni anlama derdindedir. Ortamı yumuşatmak için kendince yöntemini devreye sokmasıyla başını derde sokması bir olur. Murat daha şimdiden aşkı ve annesi arasında sıkışıp kalmıştır. O bu durumu çözmeye çalışırken Kemal de boş durmamış, Yaz’ı etkileyecek onu rahatlatacak bir sürpriz planlamıştır. Tabii bu plan Murat’ın gönlünü almaya çalışan Yaz’ın verdiği sözü unutmasına ve Murat’ı zor durumda bırakmasına sebep olur. Kemal’in de yakınlığıyla dengesi iyice karışan Yaz, Murat’ın kendisine haksızlık yaptığını düşünmektedir. Etrafından duyduğu “bu çocuk sana aşık” sözleri de iyiden iyiye zihnini meşgul etmeye başlamıştır. Bunun hesabını sormaya kalktığındaysa başına gelenler, en başta kendisi olmak üzere herkesi zora sokacaktır.