Basit usül kira haddi 2023 Güncel basit usül kira sınırı kaçtır?

Basit usül kira haddi 2023 yılı için belirlendi. Basit usül kira sınırı demek vergilendirme açısından Türkiye'deki bazı küçük işletmelerin veya bireysel mükelleflerin kira gelirlerini beyan etmek ve vergilendirmek için kullandığı bir yöntemdir. Bu yöntemin nasıl yapılacağını gelin birlikte inceleyelim!

BASİT USÜL KİRA HADDİ 2023 YILI İÇİN BELLİ OLDU!

Basit Usül küçük işletmelerin veya bireysel mükelleflerin daha basit bir vergilendirme yöntemiyle vergi ödemesine olanak tanır. Basit usülde kira geliri elde eden bir mükellef elde ettiği kira gelirinden belirli bir oranda kesinti yaparak vergilendirilir. Bu kesinti oranı basit usül kira sınırı/haddi olarak adlandırılır. Dolayısıyla basit usül kira haddi kira geliri elde eden küçük işletmeler veya bireysel mükellefler için belirlenen elde edilen kira gelirinden yapılacak kesinti oranını ifade eder. Bu oran yıllar içinde değişebilir ve Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir.

BASİT USÜL KİRA SINIRI KAÇ OLDU? 2023 GÜNCEL

Basit usül kira haddi 2023 yılı için büyükşehirlerde 35.000TL, normal belediyelerde ise 22.000TL olarak belirlendi. Bu değer 1 yıllık iş yeri kira bedeline göre hesaplanmaktadır.

BASİT USÜL KİRA HADDİNE TABİ OLMANIN ŞARTLARI

Basitleştirilmiş vergileme yöntemine tabi olmanın genel şartları şunlardır:

Kendi işinde veya mesleğinde faal olarak uğraşmak (yardımcı işçi ve çırak çalıştırma, seyahat, hastalık, yaşlılık, askerlik, tutukluluk, hapis gibi gerekli sebeplerle geçici devamsızlık) bu şartı ihlal etmez. İşyeri sahibinin ölümü halinde , ölenin eşinin veya reşit olmayan çocuklarının işyerinde fiziki olarak bulunup bulunmadığı, onların adına işe devam etmeleri şartıyla önemsizdir).

İş yeri sahibine ait ise, büyükşehir belediyeleri sınırları içinde toplam emsal kira bedeli 2.300.000.000 Türk Lirasını geçemez (2022 takvim yılı emsal tutarı 000 TL; 2023 takvim yılı emsal tutarı kazancı 35.000 TL) ve diğer yerlerde 1.700.000.000 Türk Lirası (2022 takvim yılı kazancı emsal tutarı 10.000 TL; 2023 takvim yılı kazancı emsal tutarı 22.000 TL'dir) kiralanmıştır.

Ticari, zirai veya mesleki faaliyetler nedeniyle fiilen usulüne göre Gelir Vergisine tabi olmak

(b) ve (c) bentleri hükümleri, daha önce kendi işlerine devam edenler için takvim yılı başındaki, devam edecekler için ise başlangıç ​​tarihindeki durumları esas alınarak uygulanır.

BASİT USÜL KİRA SINIRINA TABİ OLMAK İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

Basitleştirilmiş vergileme yöntemine tabi olmanın özel şartları şunlardır: