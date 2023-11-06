Karın ağrısı için hangi doktora gidilmeli? Uzmanlar ve tanı süreci!

Karın ağrısı, karın bölgesinde hissedilen rahatsızlık, sızı veya acıdır. Bu ağrı genellikle çeşitli organlardaki rahatsızlıklar veya hastalıkların bir belirtisi olabilir. Karın ağrısı, sindirim sorunları, enfeksiyonlar, üriner sistem sorunları, kas veya bağırsak problemleri gibi birçok farklı nedenden kaynaklanabilir. Karın ağrısı için hangi doktora gidilmeli?

KARIN AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLMELİ?

Karın ağrısının olası nedenleri vardır. Bu olası nedenler sindirim sistemi hastalıkları kaynaklı yani mide ülseri, gastrit, reflü, divertikülit, irritabl bağırsak sendromu (IBS), Crohn hastalığı, ülseratif kolit, pankreas iltihabı, safra kesesi taşları, safra kesesi iltihabı, gastroenterit olabilir. Karın ağrısının diğer sebebi üriner sistem hastalıkları kaynaklı olabilir yani böbrek taşı, böbrek enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu. Ayrıca karın ağrısı sebebi cinsel yolla bulaşan hastalıklar olabilir yani klamidya, bel soğukluğu, frengi.

Bunlar haricinde karın ağrısına kadın hastalıklarından adet krampları, yumurtalık kistleri, ektopik gebelik, endometriozis, pelvik inflamatuar hastalık (PID) sebep olabilir. Diğer ağrı sebebi kas ve iskelet sistemi hastalıklarından kas gerginliği, karın kaslarının spazmı ve bel fıtığı olabilir. Kas ağrıları dışında enfeksiyon türleri olan gıda zehirlenmesi, viral enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar karın ağrısına sebep olabilir. Son olarak bağırsak tıkanıklığı, apandisit, karaciğer hastalığı, pankreas kanseri, mide kanseri, bağırsak kanseri de karın ağrısına sebep olabailir.

HASTALIK TÜRLERİNE GÖRE DOKTOR SEÇİMİ!

Yaşanılan karın ağrısı türüne göre doktor seçimi yapılmalıdır. Bu yüzden kişide şiddetli ve dayanılmaz ağrı, ateş, bulantı, kusma, ishal, idrarda kan veya koyu renk idrar gibi belirtiler eşlik ediyorsa ve ağrı aniden ortaya çıktıysa, ayrıca ağrının nefes almakta veya yürümekte zorluğa neden olması durumu varsa bu durumda kişide apandisit, safra kesesi iltihabı, pankreas iltihabı, bağırsak tıkanıklığı gibi cerrahi müdahale gerektiren durumların ağrısı olabilir bu yüzden bir genel cerraha gidilmelidir.

Eğer kişide mide ülseri, gastrit, reflü, divertikülit, irritabl bağırsak sendromu (IBS), Crohn hastalığı, ülseratif kolit gibi sindirim sistemi hastalıkları, böbrek taşı, böbrek enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu gibi üriner sistem hastalıkları, adet krampları, yumurtalık kistleri, ektopik gebelik, endometriozis, pelvik inflamatuar hastalık (PID), kas gerginliği, karın kaslarının spazmı, bel fıtığı, gıda zehirlenmesi, viral enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar varsa karın ağrısı için bir dahiliye uzmanına gidilmelidir. Eğer kişide böbrek taşı, böbrek enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu gibi üriner sistem hastalıkları, prostat iltihabı, testis ağrısı gibi durumlar varsa kişi üroloji uzmanına gitmelidir.