Nöroloji hangi hastalıklara bakar? Beyin ve sinir sistemi hastalıklarının ardındaki bilinmeyenleri keşfedin!

Nöroloji, beyin, omurilik, periferik sinir sistemi ve kasların işleyişi ile ilgili sorunları inceleyen tıp bilimi dalıdır. Nörolojik hastalıklar, sinir sisteminin herhangi bir kısmını etkileyebilir ve fiziksel, zihinsel ve duygusal işlevleri bozabilir. Peki, nöroloji hangi hastalıklara bakar? Beyin ve sinir sistemi hastalıklarının ardındaki bilinmeyenleri beraber keşfedelim!

NÖROLOJİ HANGİ HASTALIKLARA BAKAR?

Beyin ve sinir sistemi, vücudumuzun karmaşık kontrol merkezleridir. Bu sistem, insan davranışını, düşünme süreçlerini, duyguları ve vücut fonksiyonlarını düzenlemekten sorumludur. Nöroloji, bu önemli sistemlerin işleyişini inceleyen ve beyin ile sinir sistemi hastalıklarının tanı ve tedavisini yapan bir tıp dalıdır. Nörologlar, baş ağrısı, migren, epilepsi, alzheimer hastalığı, parkinson hastalığı, omurilik yaralanması, beyin tümörü, kas hastalıkları gibi bir dizi önemli nörolojik rahatsızlığı incelemekte ve tedavi etmektedirler.

NÖROLOJİNİN ÇALIŞMA ALANLARI NELERDİR?

Nöroloji hangi hastalıklara bakar? sorusundan önce nörolojinin çalışma alanlarını inceleyelim. Nöroloji, sinir sisteminin tüm bölümleriyle ilgili bir dizi hastalık ve bozukluğu kapsar. Nörolojinin çalışma alanlarından ilki beyindir. Nöroloji uzmanları, beyin tümörleri, inme, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı ve diğer beyin hastalıklarını tedavi eder. Diğer çalışma alanı omuriliktir.

Nöroloji uzmanları, omurilik yaralanmaları, fıtıklar ve diğer omurilik hastalıklarını tedavi eder. Omuriğliiğin ardından diğer çalışma alanı periferik sinir sistemidir: Nöroloji uzmanları, diyabet, multipl skleroz ve diğer periferik sinir sistemi hastalıklarını tedavi eder. Son olarak nörolojinin çalışma alanı kaslardır. Nöroloji uzmanları, kas hastalıkları, kas zayıflığı ve diğer kas bozukluklarını tedavi eder.

TEŞHİS VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Nöroloji uzmanları, hastaları değerlendirmek, teşhis etmek ve tedavi etmek için çeşitli yöntemler kullanır. Bu yöntemlerin başında fiziksel muayene gelir. Nöroloji uzmanları, hastanın beyin, omurilik ve sinir sisteminin işleyişini değerlendirmek için bir fiziksel muayene yaparlar. Diğer bir tanı yöntemi ise laboratuvar testleridir. Nöroloji uzmanları, hastanın kan, idrar ve beyin omurilik sıvısı gibi örneklerini laboratuvarda test ettirir. Diğer teşhis yöntemi ise görüntüleme yöntemleridir. Nöroloji uzmanları, hastanın beynini, omuriliğini ve sinir sistemini görüntülemek için bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve diğer görüntüleme yöntemlerini kullanır. Son yöntem ise elektrofizyolojik testlerdir. Nöroloji uzmanları, hastanın sinir sisteminin elektriksel aktivitesini ölçmek için elektroensefalografi (EEG), elektromiyografi (EMG) ve diğer elektrofizyolojik testleri kullanır.