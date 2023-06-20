Otomobilde arz krizi! İkinci elde fiyatlar neredeyse ikiye katlandı
Otomotiv sektöründe arz krizi var. 2. el araç fiyatlarındaki artış oranı sıfır kilometrenin 2 katını geçti. Yılın ilk 6 ayında 2. el araç fiyatları yüzde 70 arttı. Otomotiv piyasa uzmanlarına göre çözüm için oluşan talebe arzın karşılık vermesi gerekiyor.
Tedarikte yaşanan sorun otomotiv sektörünü vurdu. İkinci el otomobilde makas açıldı. 2. el araç fiyatlarındaki artış oranı sıfır kilometrenin üzerine tırmandı.
Aracın yatırım amaçlı kullanılması da sorunu tetikleyen etmenlerden biri.
Sektörde talebin fazla olması nedeniyle arz karşılanamıyor.
Ocak-Haziran 2023 döneminde sıfır kilometre araç fiyatları yüzde 28 zamlanırken, ikinci el araç fiyatları yüzde 70 arttı.
Otomotiv piyasa uzmanlarına göre çözüm için oluşan talebe arzın karşılık vermesi gerekiyor.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi