Enerya Enerji Halka Arz Edildi!

Ahlatcı Holding bünyesinde 2003’te hizmete başlayan Enerya Enerji A.Ş. 20’nci yılında halka arz edildi.

Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösteren Enerya Enerji bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Borsaya rağbetin arttığını belirten Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Tonguç Erbaş yaklaşık 6 milyon yeni yatırımcını katıldığını, yarısının Enerya enerji'nin halka arzına katıldığını belirtti.

Enerya Enerji A.Ş. Genel Müdürü Kasım Kahraman 2 Milyon 637 bin yatırımcıya sahip olan Enerya Enerji'nin halka arzından elde edilen gelirleri güvenli ve konforlu yaşam için harcayacaklarını belirtti.

Borsa İstanbul'da 88,76 TL'den 'Enery' koduyla işleme başlayan hisse, ilk günü yüzde 9 karla kapattı.