AYM’nin 6 partiyle ilgili mali denetim kararı Resmi Gazete’de: Suç duyursunda bulunuldu

Anayasa Mahkemesi, altı siyasi partinin belirli yıllara ait mali denetimlerine ilişkin kararlarını Resmi Gazete’de yayımladı. As Parti hakkında kayıt, belge düzeni ve gelir-gider işlemleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

Anayasa Mahkemesinin (AYM) As Parti, Genç Anadolu Partisi, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi’nin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararlara göre, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi’nin 2019, Genç Anadolu Partisi’nin 2019 ve 2020, As Parti’nin ise 2023 yılına ait mali denetimleri tamamlandı.

Yüksek Mahkeme, As Parti’nin Anayasa Mahkemesine hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, resmi hesap dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi ve inceleme-araştırmayı engelleyici eylemler bulunduğu gerekçesiyle, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Ayrıca, As Parti genel merkez hesabının denetiminin yapılamaması nedeniyle partinin 2023 yılı hesabının ilgili kanun kapsamında kabul edilmesinin mümkün olmadığına oybirliğiyle hükmedildi.

AYM, mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin ise belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının mevcut bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve kanuna uygun olduğunu karara bağladı.

