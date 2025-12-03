Beyoğlu’nda seyir halindeki taksi alev alev yandı

Beyoğlu’nda seyir halindeki bir ticari takside yangın paniği yaşandı. Olay, saat 22.20 sıralarında Refik Saydam Caddesi’nin Taksim istikameti yönünde meydana geldi. D.K. yönetimindeki 34 TFD 13 plakalı ticari taksi, üç yolcu ile ilerlediği sırada motor kısmından yükselen alevlerle durmak zorunda kaldı. Sürücü, aracı hemen kenara çekerek yolcuları hızla dışarı çıkardı.

Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahale çevredeki diğer sürücüler tarafından yapıldı. Ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi almak için caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucunda yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen taksi, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Aracın motor kısmından yola akan yağ, itfaiye ekiplerince temizlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.