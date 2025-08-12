Cumhurbaşkanlığı atama kararları yayımlandı! Jandarma teşkilatında üst düzey değişiklikler
Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan atama kararlarıyla Jandarma teşkilatında üst düzey görev değişiklikleri yapıldı. İşte Resmi Gazete’de yer alan atamalar...
JANDARMA TEŞKİLATINDA ÜST DÜZEY GÖREV DEĞİŞİKLİKLERİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete’de yer aldı. Jandarma teşkilatında bazı illerde üst düzey görev değişiklikleri yapıldı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, Ankara İl Jandarma Komutanlığı’na atandı. Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ise Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı görevine getirildi.
YENİ GÖREVLENDİRMELER
Jandarma Genel Komutanlığı Destek Kıtalar Grup Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Özer, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı görevine atandı.
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tümgeneral Ali Doğan ise Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı.