Resmî Gazete 16 Ekim 2025: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, TOKİ kamulaştırmaları ve yeni yönetmelikler

16 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete’de; Cumhurbaşkanlığı teşkilatında değişiklik öngören kararname, TOKİ’nin Antalya ve İzmir’deki konut projelerine ilişkin acele kamulaştırma kararları, tütün bağımlılığı tedavisi yönetmeliği ve yeni üniversite düzenlemeleri yayımlandı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Resmî Gazete 16 Ekim 2025: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, TOKİ kamulaştırmaları ve yeni yönetmelikler
Yayınlanma:

16 Ekim 2025 tarihli ve 32567 sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda yasama, yürütme ve yargı bölümlerinde dikkat çeken kararlar yer aldı.

YASAMA BÖLÜMÜ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Romanya, Maldivler, Malezya ve Malta hükümetleriyle yaptığı anlaşmaların onaylanmasına ilişkin dört kanun Resmî Gazete’de yayımlandı.

– 7560 sayılı Kanun, Türkiye ile Romanya arasında projelerin finansmanı anlaşmasını,
– 7561 sayılı Kanun, Türkiye ile Maldivler arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasını,
– 7562 sayılı Kanun, Türkiye–Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi kararını,
– 7563 sayılı Kanun ise Türkiye ile Malta arasında imzalanan Denizcilik Anlaşmasını kapsıyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı (Kararname No: 189).
Ayrıca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250 bin sosyal konut projesi kapsamında iki acele kamulaştırma kararı yayımlandı:
– Antalya – Finike (Turunçova Mahallesi)’ndeki sosyal konut alanı için,
– İzmir – Kemalpaşa (Akalan ve Çambel Mahalleleri)’ndeki konut alanları için kamulaştırma yapılacak.

YÖNETMELİKLER

– Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikile Aile Sağlığı Merkezlerinde sigara bırakma polikliniklerinin açılmasının önü açıldı.
– İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de bugünkü sayıda yer aldı.

YARGI VE İLÂN BÖLÜMÜ

Danıştay Onüçüncü Dairesine ait bir karar yayımlandı. Ayrıca artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın günlük döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin değerleri duyuruldu.

Polisten kaçan oğluna patlak lastikleri gösterip bağırdı: Tepkisi olay olduPolisten kaçan oğluna patlak lastikleri gösterip bağırdı: Tepkisi olay olduYurt
16 Ekim Perşembe 2025 hava durumu: Meteoroloji'den kritik uyarı | Bu illere sağanak yağış uyarısı yapıldı16 Ekim Perşembe 2025 hava durumu: Meteoroloji'den kritik uyarı | Bu illere sağanak yağış uyarısı yapıldıHava Durumu
İzmir'de korkunç olay! 70 yaşındaki adam yatalak eşini tabancayla vurduİzmir'de korkunç olay! 70 yaşındaki adam yatalak eşini tabancayla vurduYurt
Resmi Gazete
Günün Manşetleri
Eski rektör Ünsal Ban hakkında yakalama kararı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar
İran karşıtı rapora Vatan Partisi'nden sert tepki!
15 bin öğretmen ataması için kılavuz yayımlandı
Türkiye ile Güney Afrika arasında 4 kritik anlaşma!
Evde bakım yardımı ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı
Ücretli çalışan sayısı Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 1,2 arttı
Beşiktaş Belediye Meclis Üyesi Cihan Altunpul partisinden istifa etti
200 milyonluk dolandırıcılıkta 61 kişi yakalandı
İYİ Partili Çömez ile DEM Partili Buldan arasında sert tartışma
Çok Okunanlar
Polisten kaçan oğluna patlak lastikleri gösterip bağırdı: Tepkisi olay oldu Polisten kaçan oğluna patlak lastikleri gösterip bağırdı: Tepkisi olay oldu
Resmî Gazete 16 Ekim 2025 Resmî Gazete 16 Ekim 2025
Kesinti bu gece başlıyor! Kesinti bu gece başlıyor!
Eşref Rüya 18. bölüm izle! Kanal D Eşref Rüya son bölüm full tek parça izle Eşref Rüya 18. bölüm izle! Kanal D Eşref Rüya son bölüm full tek parça izle
İzmir ve Ege için korkutan uyarı! İzmir ve Ege için korkutan uyarı!