Resmî Gazete 16 Ekim 2025: Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, TOKİ kamulaştırmaları ve yeni yönetmelikler

16 Ekim 2025 tarihli ve 32567 sayılı Resmî Gazete yayımlandı. Bugünkü sayıda yasama, yürütme ve yargı bölümlerinde dikkat çeken kararlar yer aldı.

YASAMA BÖLÜMÜ

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Romanya, Maldivler, Malezya ve Malta hükümetleriyle yaptığı anlaşmaların onaylanmasına ilişkin dört kanun Resmî Gazete’de yayımlandı.

– 7560 sayılı Kanun, Türkiye ile Romanya arasında projelerin finansmanı anlaşmasını,

– 7561 sayılı Kanun, Türkiye ile Maldivler arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasını,

– 7562 sayılı Kanun, Türkiye–Malezya Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komitesi kararını,

– 7563 sayılı Kanun ise Türkiye ile Malta arasında imzalanan Denizcilik Anlaşmasını kapsıyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde değişiklik yapıldı (Kararname No: 189).

Ayrıca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250 bin sosyal konut projesi kapsamında iki acele kamulaştırma kararı yayımlandı:

– Antalya – Finike (Turunçova Mahallesi)’ndeki sosyal konut alanı için,

– İzmir – Kemalpaşa (Akalan ve Çambel Mahalleleri)’ndeki konut alanları için kamulaştırma yapılacak.

YÖNETMELİKLER

– Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikile Aile Sağlığı Merkezlerinde sigara bırakma polikliniklerinin açılmasının önü açıldı.

– İstanbul Atlas Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de bugünkü sayıda yer aldı.

YARGI VE İLÂN BÖLÜMÜ

Danıştay Onüçüncü Dairesine ait bir karar yayımlandı. Ayrıca artırma, eksiltme ve ihale ilanları ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın günlük döviz kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin değerleri duyuruldu.