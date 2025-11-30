Resmî Gazete bugünkü kararlar | 30 Kasım 2025 Resmî Gazete
30 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de üniversitelerle ilgili yeni yönetmelikler, çeşitli sektörlere yönelik teknik tebliğler ve ihale ilanları yayımlandı. Günün tüm kararları açıklandı.
30 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Resmî Gazete’nin yürütme, idare ve ilan bölümlerinde çeşitli yönetmelikler, teknik düzenlemeler ve duyurular yer aldı.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ – YÖNETMELİKLER
– Harran Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
TEBLİĞLER
– Atık İşleme Sektörüne İlişkin Mevcut En İyi Teknikler Tebliği
– Diğer Üretim Faaliyetlerinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği
– Enerji Üretiminde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği
– Kimya Endüstrisinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği
– Metal Üretimi ve İşlenmesinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği
– Mineral Endüstrisinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği
İLAN BÖLÜMÜ
a) Artırma, eksiltme ve ihale ilanları
b) Çeşitli ilanlar
– T.C. Merkez Bankasınca belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri