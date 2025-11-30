Resmî Gazete bugünkü kararlar | 30 Kasım 2025 Resmî Gazete

30 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete yayımlandı. Resmî Gazete’nin yürütme, idare ve ilan bölümlerinde çeşitli yönetmelikler, teknik düzenlemeler ve duyurular yer aldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ – YÖNETMELİKLER

– Harran Üniversitesi Sosyal Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– Atık İşleme Sektörüne İlişkin Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

– Diğer Üretim Faaliyetlerinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

– Enerji Üretiminde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

– Kimya Endüstrisinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

– Metal Üretimi ve İşlenmesinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

– Mineral Endüstrisinde Mevcut En İyi Teknikler Tebliği

İLAN BÖLÜMÜ

a) Artırma, eksiltme ve ihale ilanları

b) Çeşitli ilanlar

– T.C. Merkez Bankasınca belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin günlük değerleri