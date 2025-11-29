“Beni tıraş et. Gelinimi vurdum, teslim olacağım” demişti: Cezaevinde intihar etti

Zonguldak’ta oğlunun boşamasına rağmen birlikte yaşadığı 43 yaşındaki Gönül Karakök’ü av tüfeğiyle vurup öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 71 yaşındaki Hüseyin Derin, cezaevinde intihar etti.

Olay, Çaycuma ilçesi Perşembe beldesine bağlı Kızılbel köyünde 18 Ocak’ta meydana geldi. Hüseyin Derin, oğlundan boşanmasına rağmen kendileriyle yaşamaya devam eden eski gelini Gönül Karakök ile “telefonda kimle konuştun” meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Derin, av tüfeğiyle Karakök’e iki el ateş etti. Sırt ve boyun bölgesinden yaralanan Karakök, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CİNAYETİN ARDINDAN BERBERE GİTMİŞTİ

Olaydan sonra dağ yolundan kaçan Hüseyin Derin, köy merkezindeki bir berbere giderek, “Beni tıraş et. Gelinimi vurdum, teslim olacağım” dedi. Tıraş olduktan sonra yoldan geçen jandarma ekibine teslim oldu. Öte yandan, üç çocuk annesi Gönül Karakök’ün, ölen babasından kendisine bağlanan maaşı almak için boşandığı ancak eşi ve ailesiyle birlikte yaşamayı sürdürdüğü öne sürüldü.

Mahkeme tarafından tutuklanan Hüseyin Derin, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Burada tutuklu bulunan Derin, kendini asarak intihar etti. Derin’in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.