Aile hekimleri için yeni düzenleme! Artık o ilaçları da yazabilecekler

Bakan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, aile hekimliğinin halk sağlığına katkısının arttırılacağını vurguladı. Yapılan düzenlemeyle, aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaç sayısının artırıldığı, ilaç raporu işlemlerinin ise daha hızlı ve kolay yapılabileceği belirtildi. Sağlık Bakanı, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak önemli adımlar atıldığını ve aile hekimlerinin bu süreçte çok kritik bir rol üstlendiğini ifade etti.

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme ile, aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaçlar arasına yeni ilaçlar eklendi. Bu sayede, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar, artık uzman hekim sırası beklenmeden, doğrudan aile hekimleri tarafından yazılabilecek.

YENİ DÜZENLEMEYLE GELEN DEĞİŞİKLİKLER:

Aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaç sayısı artırıldı. Bu değişiklikle, kronik hastalıklar başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçlar için artık uzman hekim randevusu almaya gerek kalmayacak.

Aile hekimleri ve iç hastalıkları uzmanları, ilaç raporlarını daha kapsamlı bir şekilde düzenleyebilecek. Kan sulandırıcı ilaçlar, çölyak hastaları için gıda ürünleri, alerji ilaçları ve lipid düşürücü ilaçlar gibi tedavi sürecinde önemli olan ürünler için rapor yenilemeleri artık aile hekimliklerinde yapılabilecek.

Ayrıca, bazı tansiyon ilaçları, suni gözyaşı damlaları, cilt hastalıkları için kullanılan kremler ve şampuanlar gibi ürünler için belirli sürelerde raporsuz reçete yazılabilecek.

Kronik hastalıklar için ilaç raporlarının yenileme süreleri uzatıldı, böylece hastalar ilaçlarını daha kolay temin edebilecek.

Bakan Memişoğlu, aile hekimlerinin bu yeni düzenlemelerle daha etkin ve verimli çalışacaklarını ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı erişebileceğini belirtti.