Akciğerlerimiz plastik dolabilir: İnsanlar günde 68 bin mikroplastik parçacığı soluyor!

Fransa’da yapılan bilimsel araştırmaya göre, günlük yaşamda solunan mikroplastik miktarı önceki tahminlerin 100 kat üzerinde; evlerde ve araçlarda tehlike daha büyük.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Akciğerlerimiz plastik dolabilir: İnsanlar günde 68 bin mikroplastik parçacığı soluyor!
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Fransa’da Toulouse Üniversitesi ile Fransız Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) işbirliğinde gerçekleştirilen ve “PLOS One” dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, insan sağlığı için endişe verici veriler ortaya koydu. Araştırmaya göre, insanlar her gün ortalama 68 bin adet mikroplastik parçacığı soluyor olabilir.

EV VE ARAÇLARDAKİ HAVA ÖLÇÜLDÜ

Araştırmacılar, çok sayıda ev ve otomobildeki hava örneklerini toplayarak mikroplastik yoğunluğunu Raman spektroskopisi yöntemiyle analiz etti. Sonuçlar çarpıcıydı:

Ev içi hava örneklerinde metreküp başına ortalama 528 mikroplastik parçacığı tespit edildi.

Araç içi örneklerde ise bu sayı 2 bin 238’e kadar çıktı.

Bu veriler, araçların sınırlı havalandırma sistemlerine sahip olması nedeniyle mikroplastik birikimi açısından daha riskli olduğunu gösterdi. Özellikle uzun yolculuklarda solunan mikroplastik miktarının artabileceği belirtildi.

ÖNCEKİ TAHMİNLERİN 100 KAT ÜZERİNDE

Çalışma, insanların her gün 1 ila 10 mikrometre büyüklüğünde ortalama 68 bin mikroplastik parçacığı soluyabileceğini ortaya koydu. Bu miktar, önceki araştırmaların öngördüğünden 100 kat fazla.

Araştırmacılar, bu parçacıkların çoğunun gözle görülemeyecek kadar küçük olduğuna ve fark edilmeden akciğerlere kadar ulaşabildiğine dikkat çekti.

TOKSİK MADDELER KANA KARIŞABİLİR

Bilim insanları, akciğerlere ulaşan mikroplastik parçacıkların burada toksik maddeler salarak kana karışabileceği ve bu durumun çok sayıda hastalığa yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bu bulgular, günlük yaşamda mikroplastik maruziyetinin tahmin edilenden çok daha yüksek olduğunu ve bunun potansiyel olarak ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırladığını ortaya koyuyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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