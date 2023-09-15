Sebebiniz her ne olursa olsun kullanılabileceğiniz birçok değişik alkol türü bulunmaktadır. Bu türlerin özellikleri aynı olsa etkileri değişkenlik göstermektedir. Bu değişkenlik kişinin bünyesine bağlı olarak farklı etkiler ortaya çıkarmaktadır. Vücudumuzdan belirli bir süre sonra atılır ancak alkol kandan ne zaman temizlenir? Vücut alkolden ne zaman arınır?

ALKOL KANDAN NE ZAMAN TEMİZLENİR?

Miktarı farketmeksizin alkolün vücuttaki etkileri açık şekilde ortaya çıkmaktadır. Bireysel kullanımda ya da arkadaşlarla alınan alkolün vücuttan ne zaman atıldığı ve kişilere etkisi pek çok kişi tarafından merak edilmektedir.

Yeşilay Dergisi'ne göre alkol alındıktan sonra vücutta ölümcül bir yolculuk başlıyor: Alınan alkol, mide yüzeyinden hücrelere geçiş yapar ve yüzde 20'si mideden, yüzde 80'i ince bağırsaklardan kana karışır. Daha sonra ise karaciğere ulaşır. Karaciğer yağ asitlerini yakarak enerji üretir. Alkol kandan ne zaman temizleniyor sorusunun cevabını vermeden önce alkol vücuda girdikten sonra ne oluyor bir bakalım! Alkol alındıktan sonra yaklaşık olarak 1 saat içerisinde en yüksek vücudu seviyede etkiliyor. Özellikle 0.2 promil alkol alındıktan sonra dikkat dağılması ve koordinasyon eksikliği ve fiziksel gevşeme ön plana çıkıyor.

ALKOL VÜCUTTAN KAÇ GÜNDE ATILIYOR?

Alkol etkisi kişiden kişiye değişirken, açlık toklukta bu etkiyi değiştiren durumlardandır. Örneğin 75 Kilo ağırlığında bir kişi bir saat içinde yaklaşık 9 mL alkol metabolize etmektedir. Bir büyük bardak yaklaşık 600 mL bira, aşağı yukarı 21 g alkol içerir ve bu alkolün kandan temizlenmesi 3 saat sürmektedir. Bir gün öncesi, akşam yemeğinde, bir büyük şarap içen kişinin kanında ertesi sabah alkol bulunabilmektedir.

Alkolün çok az bir miktarı idrar, ter ve solunum yoluyla vücuttan atılır. Yüzde 90-98’i, büyük ölçüde karaciğerde metabolize edilir. Alkol kandan ne zaman temizlenir sorusunun cevabı kişinin bünyesine, kilosuna, aldığı alkolün türüne, aç karnına mı yoksa yemekle birlikte mi alkol aldığına göre değişir. Bu değişkenler allkolün vücuttan atılma süresinde farklılığa yol açar. Ancak genellikle alkolün vücuttan atılma süresi 48 saat ile 72 saat arasında değişmektedir.