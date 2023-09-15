Pandemi geri mi dönüyor? Bakan Koca açıkladı! Eris varyantı Türkiye'de!

Bakan Koca eski adıyla Twitter yeni adıyla X hesabı üzerinden az önce bir paylaşım yaptı. Paylaşım vatandaşları endişelendirdi! Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgınının izleri daha yeni yeni kapanmışken yeni bir salgın duyulmaya başlandı. Yeni Koronavirüs varyantı Eris virüsü yayılmaya devam ediyor!

PANDEMİ GERİ Mİ DÖNÜYOR? BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Pandeminin izleri daha yeni yeni sarılırken İngiltere'de görülmeye başlanan yeni Covid-19 varyantı Eris Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin X hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

ENDİŞE KONUSU SAYILMAYACAK BİR GELİŞME. Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz.



Durum başka… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 15, 2023

Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar üzerinden endişe duygusu hakim olmaya başladı.

ERİS VARYANTI HANGİ İLDE GÖRÜLDÜ?

Eris varyantı Türkiye'de 9 kişide görüldü. Hangi illerde görüldüğü hakkında henüz resmi bir açıklama gelmiş olmasa da İstanbul olduğu hakkında bir söylenti yayılmış durumda.

Eris varyantı görülen vakaların tamamının yurt dışı temaslı olduğu hakkında da bir bilgi var elimizde.

VATANDAŞLAR ÇOKTANDIR ERİS'İN TÜRKİYE'DE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR!

Fahrettin Koca'nın X hesabından yaptığı paylaşım üzerine yüzlerce yorum aldı. Turizm sezonundan kaynaklı vakanın açıklanmadığını düşünen kişiler var. Çoktandır dünya üzerinde birçok ülkede yoğun olarak görülen bu varyantın ülkemize çok geç gelmiş olmasından kaynaklı bu tahminin doğru olabileceği düşünülüyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALARMA GEÇTİ!

Dünya Sağlık Örgütü yeni Covid varyantı Eris'e karşı alarma geçti. Yapılan açıklamada ülkelere yeni vakalara karşı tetikte olmaları ve COVID semptomları gösteren hastaları yakından izlemeleri tavsiye edildi. Sosyal mesafe, maske ve dezenfektan dönemi geri mi geliyor hep birlikte tekrardan göreceğiz. Şu anlık 9 vaka dışında Türkiye'de hiç vaka görülmedi.