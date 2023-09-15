Pandemi geri mi dönüyor? Bakan Koca açıkladı! Eris varyantı Türkiye'de!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı! Vatandaşlar pandeminin geri geleceğinden kuşkulanıyor! Yapılan açıklamaya göre Türkiye'de Eris varyantı görüldü! Pandemi geri mi geliyor?

Pandemi geri mi dönüyor? Bakan Koca açıkladı! Eris varyantı Türkiye'de!
Eris Varyantı Türkiye'de
Editör: Hasan Erdem Çelik
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Bakan Koca eski adıyla Twitter yeni adıyla X hesabı üzerinden az önce bir paylaşım yaptı. Paylaşım vatandaşları endişelendirdi! Dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgınının izleri daha yeni yeni kapanmışken yeni bir salgın duyulmaya başlandı. Yeni Koronavirüs varyantı Eris virüsü yayılmaya devam ediyor!

Korona geri mi geliyor? Eris virüsü nedir? Yeni Varyant ortaya çıktı!Korona geri mi geliyor? Eris virüsü nedir? Yeni Varyant ortaya çıktı!Sağlık

PANDEMİ GERİ Mİ DÖNÜYOR? BUNDAN SONRA NE OLACAK?

Pandeminin izleri daha yeni yeni sarılırken İngiltere'de görülmeye başlanan yeni Covid-19 varyantı Eris Türkiye'de de görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin X hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar üzerinden endişe duygusu hakim olmaya başladı. 

ERİS VARYANTI HANGİ İLDE GÖRÜLDÜ?

Eris varyantı Türkiye'de 9 kişide görüldü. Hangi illerde görüldüğü hakkında henüz resmi bir açıklama gelmiş olmasa da İstanbul olduğu hakkında bir söylenti yayılmış durumda.

Yeni korona varyantı Eris Türkiye'de

Eris varyantı görülen vakaların tamamının yurt dışı temaslı olduğu hakkında da bir bilgi var elimizde.

VATANDAŞLAR ÇOKTANDIR ERİS'İN TÜRKİYE'DE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR!

Fahrettin Koca'nın X hesabından yaptığı paylaşım üzerine yüzlerce yorum aldı. Turizm sezonundan kaynaklı vakanın açıklanmadığını düşünen kişiler var. Çoktandır dünya üzerinde birçok ülkede yoğun olarak görülen bu varyantın ülkemize çok geç gelmiş olmasından kaynaklı bu tahminin doğru olabileceği düşünülüyor.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ALARMA GEÇTİ!

Korkulan oldu! Eris varyantı Türkiye'de görüldüKorkulan oldu! Eris varyantı Türkiye'de görüldüSağlık

Dünya Sağlık Örgütü yeni Covid varyantı Eris'e karşı alarma geçti. Yapılan açıklamada ülkelere yeni vakalara karşı tetikte olmaları ve COVID semptomları gösteren hastaları yakından izlemeleri tavsiye edildi. Sosyal mesafe, maske ve dezenfektan dönemi geri mi geliyor hep birlikte tekrardan göreceğiz. Şu anlık 9 vaka dışında Türkiye'de hiç vaka görülmedi.

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