Her zaman olmasa da bazı geceler, her ne kadar uyumak isteseniz de bunu başaramıyor olabilir ve tek başınıza sıkıcı bir gece geçirebilirsiniz.

Uzmanlara göre bazı nedenler uykunuzu kaçırabilir ve farkında olmasanız da bunları alışkanlık haline getirmiş olabilirsiniz. Bizde uykunuzu kaçırabilecek nedenleri araştırdık ve sizinle paylaşmak istedik. Bu nedenler uykunuzu kaçırabilir...

1. Şekerleme Yapmayın

Uzun bir süredir, uykusuzluk çekiyorsanız nedeni gündüz ve akşam saatleri yaptığınız şekerlemelerden olabilir. Uykunuzun düzene girmesi için şekerleme yapmaya ara vermeniz gerekebilir.

2. Gece Ağır Yemekler Yemeyin

Yatmadan önce ağır yemekler yemeyin veya çok miktarda sıvı içmeyin. Açsanız hafif bir atıştırmalık veya bir bardak süt uyumanıza yardımcı olabilir.

3. Akşamları Kafein Almayın

Gece uykunuz kaçıyorsa, akşamları kafein almayı bırakmalısınız.

4. Yatağa Geçmeden Önce Sigara İçmeyin

Sigara içmeyin. Kronik tütün kullanımı uykuyu bozar.

5. Yatakta Moralinizi Bozabilecek Düşüncelere Dalmayın

Yatmadan önce yoğun düşünce veya duygular üzerinde durmayın.

6. Uyuyamıyorsanız Televizyon İzlemek veya Kitap Okumak İyi Gelebilir

Yatakta uzun süre uyanık kalmayın. 20 ila 30 dakika içinde uyumuyorsanız, kalkın ve uykunuz gelene kadar kitap okuyun veya TV izleyin.

7. Uyku Haplarına Güvenmeyin

Uzun süre uyku haplarını kullanıyorsanız, uyku haplarına güvenmeyin. Uykusuzluk çekenlerin çoğunda uzun süreli kullanım etkisizdir.

8. Alkol Kullanmak Uykunuzu Kaçırabilir

Uykuya dalmanıza yardımcı olması için alkol kullanmayın. Alkol, gece uykusunun bölünmesine ve gece boyunca uyanmanıza neden olabilir.