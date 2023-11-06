Bu Özellikleriniz Sadece Babanızdan Geliyor! Sadece Babanızdan Alabileceğiniz Genetik Özellikler

Biyoloji dersinde DNA'mızın annemizden veya babamızdan gelebilecek aktif-pasif genlere göre şekillendiğini öğrenmiştik, ancak her ebeveynin çocuklarına eşit miktarda fiziksel özellik ve genetik özellik aktardığı anlamına gelmez. Aslında, çocukların babalarından aktif özellikleri miras alma olasılıkları %60 daha fazladır ve sadece babanızdan alabileceğiniz genetik özellikler vardır. Bizde, sadece babanızdan alabileceğiniz genetik özellikleri derledik.

1. Boyunuz

"Babası gibi uzun" deyimi aslında doğru bir ifade. Görünüşe göre bu ifade bilim tarafından destekleniyor. Bir kişinin boyu, her iki ebeveynden miras alınan en az 700 genetik varyasyon tarafından belirlenir. Ancak her ebeveynin boy geni biraz farklı şekilde çalışıyor gibi görünüyor. Örneğin babanın genleri büyümeyi ve dolayısıyla boyu teşvik etmede önemlidir.

2. Çarpık Dişler

Babanın diş sağlığının kötü olduğu durumlarda, annenin dişleri çok iyi olsa bile çocuğun yaşıtlarına göre daha sık diş hekimine gitmesi muhtemeldir. Çürükten diş çürümesine ve aradaki tüm diş sorunlarına kadar her şey doğrudan babanın ağzından çıkabilir.

3. Cinsiyet

Babalar yeni doğan bebeklerinin cinsiyetinden %100 sorumludur. Yaygın olarak cinsiyet kromozomları olarak bilinen X ve Y kromozomları çocuğun cinsiyetini tanımlar. Kızlar babalarından bir X kromozomu alırlar ve bu da XX genotipini oluşturur, erkekler ise babalarından bir Y kromozomu alırlar ve bu da XY genotipini oluşturur. Anneler yalnızca X kromozomlarını aktardıkları için cinsiyetin kontrolü tamamen babaların elindedir.

4. Gamzeler

Birçok kültürde gamzeler güzelliğin ve çekiciliğin işareti olarak görülür. Ancak bilim insanları gamzeleri, yüz kaslarının kısalmasından kaynaklanan bir kusur olarak tanımlıyor. Gamzelerin baskın bir genetik özellik olması ve daha çok babadan miras alınması nedeniyle kalıtsal olduğu varsayılmaktadır.

5. Parmak İzleri

Türünün tek örneği olduğundan birbirine tıpatıp benzeyen 2 parmak izi yoktur. Ancak bir bebeğin parmak izleri babasının parmak izlerine benzeyebilir! Parmak izi desenleri babalarımızdan miras kalan genetik özelliklerdir.

6. Hapşırma

Birçoğumuz güneşe veya diğer parlak ışıklara bakarken kontrolsüz bir şekilde hapşıran en az bir kişi tanıyoruz. Bu alışkanlıkta babanın sorumlu olduğu başka bir genetik özelliktir. Bu durum Achoo sendromu olarak bilinir ve baba tarafından geçme olasılığı daha yüksektir.