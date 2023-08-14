Canan Karatay’dan akciğerleri temizleyen besin listesi! Sigaradan kararmış ciğerleri ayna gibi parlatıyor

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, Canan Karatay sigaradan, virüslerden ve kirli havalardan kararmış akciğerleri temizleyen besinlerin listesini paylaştı. Düzenli tüketilen bu besinler daha rahat nefes almanızı sağlar. Canan Karatay, akciğerlerin mucizelerinin nasıl tüketilmesi gerektiğine kadar ayrıntı verdi.

Akciğerler sağlıklı bir vücudun en temel organıdır. Hasar aldıklarında yaşam kalitesini düşürür. Bu yüzden arındırılması ve toksinlerden temizlenmesi lazım.

İŞTE CANAN KARATAY'IN AKCİĞERLERİ AYNA GİBİ YAPAN BESİN LİSTESİ

ZENCEFİL SARIMSAK KARIŞIMI

Doğadaki en güçlü karışım olan zencefil ve sarımsak adeta akciğerde yer edinmiş hava baloncuklarına yerleşen tüm virüsleri kökünü kazar. Akciğerlerden toksinleri arındırmak için günde bir kaşık ezilmiş sarımsak ve zencefil tozu karışımı tüketilmesi lazım.

KEÇİBOYNUZU

Güçlü bir antioksidan olan keçiboynuzu, kanda dolaşan yağ oranını azaltır. Sağlıklı bir kan dolaşımı sayesinde vücuttaki virüs ve bakterilerin dolaşımını azaltıp idrar yoluyla atar. Ayrıca vücudun en ççok ihtiyaç duyduğu demir oranını artırır.

ÜZÜM SUYU

Bir diğer antioksidan zengini olan üzüm suyu aynı zamanda C vitamini içerir. Vücutta toksin atıklarını hızla atan üzüm suyu zararlı olan hücrelerin akciğere yerleşmesini engeller.

TERE

Alternatif tıp bakımından akciğerlerin dostu olan en etkili besin teredir. Tere içeriğinde yüksek oranda çözelti minerallere sahiptir. Bir demet tere anında akciğerleri temizlemenin yanında mukoz dengesi sağlayarak biriken balgamı da vücuttan atar.