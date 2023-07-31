Canan Karatay'dan bağırsak boşaltan karışım! Anında tuvalete çıkartarak temizliyor

Bağırsaklarda biriken besin atıkları kabızlığa şişkinliğe ve mesane de çatlamaya neden olur. Tuvalete çıkmaya zorlaştıran bağırsak tıkanıklığından kurtulmanın en kolay yolunu Canan Karatay sundu. Canan Karatay önerdiği karışım yaklaşık bir saate tuvalete çıkararak tüm bağırsakları boşaltır.

Bağırsak tıkanıklığı beraberinde stres, yorgunluk, kan zehirlenmesi, makat kanaması gibi ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Erkenden boşaltılmadığında ciddi komplikasyonlara neden olur.

İŞTE CANAN KARATAY'İN BAĞIRSAK BOŞALTAN TARİFİ

Bağırsaklardaki flora sayısı ne kadar fazlaysa o kadar hızlı çalışır. Bu yüzden bağırsakların flora sayısını artıran tarçın en sık tavsiye edilen besindir.

Bunun yanı sıra elmadaki lif ve limondaki uyarıcı bağırsakların fonksiyonunu kontrol eder. Çünkü bağırskalarda ne kadar fazla besin atığı varsa o kadar hızlı sertleşir. Sertleşmeyi önlemek ise limona düşer.

Canan Karatay, bir adet elmayı dilimlere bölerek 2 su bardağı suyla beraber kaynatır. İçine bir adet tarçın çubuğu ve bir adette limon sıkar.

Kalan posasını da içine ekleyin ve kaynatın. Yaklaşık 15 dakika kaynattığınız suyu bir süzgeç yardımıyla bir bardağa boşaltın. Posayı sıkın. Ardından aç karnına tüketin.

Bu karışımı haftada bir kez yapın. Karışım kilo vermeye de yardımcı olur. Haftada en fazla 3 kez kilo vermek için yapın. Ancak bağırsak sorununuz varsa karışımı 15 gün yapın. Ardından 1 hafta dinlenin sonra yeniden yapın.

Bağırsak tıkanıklığı yaşayan kişiler bol lif tüketmeleri ve her gün 3 litre su içmeleri lazım. Karbonhidrat bağırsaklar için kötüdür.