Canan Karatay'dan BioNTech aşısının yan etkilerini vücuttan atan besin! Günde bir kaşık tüketin

BioNTech aşısının kalp krizi ve pıhtı atması gibi yan etkilere neden olması korkuttu. Canan Karatay, aşının vücuttaki yan etkilerini atan o besini açıkladı. Canan Karatay, BioNTech maddelerinin çıkması için o besinden günde bir kaşık tüketilmesini tavsiye eder. İşte aşıyı atan o besin...

Canan Karatay'dan BioNTech aşısının yan etkilerini vücuttan atan besin! Günde bir kaşık tüketin
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Prof. Dr. Canan Karatay, son günlerin en sık söz edilen aşının yan etkileri konusunda açıklama yaptı. Her açıklamasıyla şaşırtan Canan Karatay, aşının yan etkilerini ortadan kaldıracak besini de ayrıca duyurdu. Kalp krizi ve pıhtı atması vakalarındaki artış vatandaşları BioNTech aşısı konusunda harekete geçirdi. Aşı sonrası bu vakaların artması hatta ölümlerin yaşanması geçtiğimiz gün mahkemeye kadar taşındı. 

Cana Karatay aşının yan etkileri

Almanya ve İtalya'da vatandaşlar BioNTech sahiplerine dava açtı. Dava henüz kesinleşmese de akıllarda gerçekten aşının böyle yan etkisinin olup olmadığı düşünüldü. Canan Karatay ise bağlantı olduğunu söyledi. Ancak aşının yan etkilerini bitirecek doğal bir ilaç olduğunun da altını çizdi. 

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Cana Karatay aşının yan etkileri

İŞTE AŞININ YAN ETKİLERİNİ BİTİREN BESİN: ZEYTİNYAĞI 

Güçlü bir omega-3 yağ asidi olan zeytinyağı, vücutta deforme olan hücreleri hızla onarır. Ancak bununla beraber damarları yumuşatarak kalp ritmini korur. 

Kan içindeki basınç ve akışı sağlayan zeytinyağı barındırdığı E vitamini sayesinde kan pıhtılaşması engellenir. 

Cana Karatay aşının yan etkileri

Soğuk sıkım olan zeytinyağından her gün bir kaşık tüketerek bu faydalarından yararlanılabilir. Bunun yanı sıra organların işlevsel gücünü artıran zeytinyağı sadece kalp krizini değil bağırsak hareketlerini de etkiler. 

Düzenli uyku ve beslenmenin de önemini hatırlatan Canan Karatay, aşının neden olduğu yan etkilerin kısa sürede vücuttaki etkisinin biteceği ve neden olan deformasyonun iyileştirileceğini belirtti.

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