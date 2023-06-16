Yıllardır yeşil eriği yanlış tüketiyormuşuz! Mideyi delip geçiyor

İlkbahar ve yaz aylarının en sevilen lezzetleri arasında yer alan yeşil eriği yıllardır yanlış tüketiyormuşuz. Uzmanlar yeşil eriğin yanlış üretimi hakkında ortaya çıkan ve görülen en sık hastalığın ise mide olduğunu vurguladı. İşte mideyi delen yeşil erik tüketimi...

Yıllardır yeşil eriği yanlış tüketiyormuşuz! Mideyi delip geçiyor
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Yeşil erik vücut sağlığına oldukça fayda sağlayan bir besindir. İçeriğinde yüksek oranda Anti aging barındıran yeşil erik özellikle cilt sağlığını destekler. Ancak yeşil eriği yıllardır yanlış tükettiğimiz için ortaya ciddi sağlık sorunları çıkar. Bunların başında da mide hastalığı geliyor.

Yıllardır eriği yanlış tüketiyormuşuz

İlkbahar ve Yaz aylarında sıklıkla tüketilen yeşil erik asidik demire sahip güçlü bir besindir. Bu asidik demir vücutta hemen emilir. Uzmanlar bu yüzden kansızlık sorunu olanlara tavsiye eder. Fakat en doğru şekilde faydalarından yararlanmak için erik nasıl tüketilmeli? İşte yanıtı...

Yıllardır eriği yanlış tüketiyormuşuz

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YILLARDIR YEŞİL ERİĞİ YANLIŞ TÜKETİYORMUŞUZ!

Karpuz, kiraz, kavun ve erik gibi meyvelerin tüketimi konusunda uzmanlar uyarılarda bulundu. Yanlış tüketilmelerinde fayda sağlamak yerine birden zararlı olabilir.

Yıllardır eriği yanlış tüketiyormuşuz

Örneğin; kiraz ilaçlarla beraber tüketilmemeli çünkü içeriğinde yüksek oranda vitamin değerleri var. Öte yandan karpuz peynirle tüketildiğinde içeriğinde antioksidan değer kaybeder. 

Yıllardır eriği yanlış tüketiyormuşuz

Yeşil erikte tuzla tüketildiğinde zararlı olur. Çünkü tuzla tüketilen erik vücutta ödem birikimine neden olur. Ödem birikimi artıkça kilo alma ve kalp sorunları da artar.

Yıllardır eriği yanlış tüketiyormuşuz

Öte yandan sık sık tuzla tüketilen yeşil erik mide asidini artırır. Mide asidi normalde besinlerin parçalanmasını sağlar ancak dengesi artınca mide duvarına hasar vererek yırtılma ya da denilmeye yol açabilir. Bu yüzden uzmanlar yeşil eriğin tuzla tüketilmesini önermez.

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