Yıllardır yeşil eriği yanlış tüketiyormuşuz! Mideyi delip geçiyor

Yeşil erik vücut sağlığına oldukça fayda sağlayan bir besindir. İçeriğinde yüksek oranda Anti aging barındıran yeşil erik özellikle cilt sağlığını destekler. Ancak yeşil eriği yıllardır yanlış tükettiğimiz için ortaya ciddi sağlık sorunları çıkar. Bunların başında da mide hastalığı geliyor.

İlkbahar ve Yaz aylarında sıklıkla tüketilen yeşil erik asidik demire sahip güçlü bir besindir. Bu asidik demir vücutta hemen emilir. Uzmanlar bu yüzden kansızlık sorunu olanlara tavsiye eder. Fakat en doğru şekilde faydalarından yararlanmak için erik nasıl tüketilmeli? İşte yanıtı...

YILLARDIR YEŞİL ERİĞİ YANLIŞ TÜKETİYORMUŞUZ!

Karpuz, kiraz, kavun ve erik gibi meyvelerin tüketimi konusunda uzmanlar uyarılarda bulundu. Yanlış tüketilmelerinde fayda sağlamak yerine birden zararlı olabilir.

Örneğin; kiraz ilaçlarla beraber tüketilmemeli çünkü içeriğinde yüksek oranda vitamin değerleri var. Öte yandan karpuz peynirle tüketildiğinde içeriğinde antioksidan değer kaybeder.

Yeşil erikte tuzla tüketildiğinde zararlı olur. Çünkü tuzla tüketilen erik vücutta ödem birikimine neden olur. Ödem birikimi artıkça kilo alma ve kalp sorunları da artar.

Öte yandan sık sık tuzla tüketilen yeşil erik mide asidini artırır. Mide asidi normalde besinlerin parçalanmasını sağlar ancak dengesi artınca mide duvarına hasar vererek yırtılma ya da denilmeye yol açabilir. Bu yüzden uzmanlar yeşil eriğin tuzla tüketilmesini önermez.