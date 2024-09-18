Çin'de yeni virüs alarmı

Bilim insanları, yakın zamanda Çin'de keşfedilen Wetland virus (WELV) adlı kene kaynaklı yeni bir hastalık konusunda uyarıda bulunuyor. Kene ısırığı yoluyla bulaşan virüs için önlem alınması gerektiği belirtiliyor.

Wetland virüsü (WELV), Çin'in kuzeyindeki büyük bir sulak alandaki bir parkta keneler tarafından ısırıldığı bildirilen 61 yaşındaki bir adamda tespit edildi. Kimliği belirtilmeyen hasta, parka gittikten beş gün sonra; ateş, baş ağrısı ve kusma nöbetleri geçirdi.

17 KİŞİDE DAHA RASTLANDI

Bilim insanları, laboratuvar testlerini kullanarak Çin'de ateş, baş ağrısı, baş dönmesi, kas ağrısı, yorgunluk, sırt ağrısı, artrit, şişmiş lenf düğümleri ve nörolojik sorunları olan 17 hastada daha virüsü tespit etti. Araştırmacılar, iyileşen hastalardan sekizinde, henüz iyileşmemiş olanlara kıyasla dört kat daha fazla WELV'e özgü antikor bulunduğunu tespit etti. Antiviral ilaçlar, antibiyotikler veya immünoglobulin tedavisi aldıktan sonra, tüm hastalar uzun vadeli herhangi bir sağlık etkisi olmadan iyileşti.

VİRÜS BEYİN HASARINA YOL AÇIYOR

Virüsün RNA'sına, Çin'in kuzeydoğusunda koyun, at, domuz ve kemirgenlerin yanı sıra beş farklı kene türünde rastlandı. Farelere ve hamsterlara enjekte edildiğinde, virüsün beyin hasarına ve ölüme neden olduğu görüldü.