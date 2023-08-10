Demir oranını tavan yapan karadut suyu! İçine bir kaç damla limon suyu sıkarsanız...

Kandaki demir oranını anında artıran karadut suyunu alternatif tıp uzmanları sıklıkla önerir. İçeriğinde yüksek oranda antioksidan ve C vitamini barındıran karadut suyu sadece demiri yükseltmez. Karadut suyunun faydaları nelerdir?

Demir oranını tavan yapan karadut suyu! İçine bir kaç damla limon suyu sıkarsanız...
Demir oranını tavan yapan karadut suyu! Karadut suyunun faydaları nelerdir?
Fatimatüzzehra Maslak Fatimatüzzehra Maslak
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Demir eksikliği kansızlığa neden olur. Kansızlık gün içinde yorgunluk depresyon ve stresin yanı sıra saç dökülmesi ve kanda mikrop oranını artırır. Kansızlığı önlemenin en önemli ilacı ise C vitamini ve antioksidandır. Karadut suyu ise bunun için birebir fayda sağlar. Karadut suyu alternatif tıpta oldukça meşhurdur. İçine bir kaç damla limon suyu sıkarsanız demir oranınızı artırır. Bunun yanı sıra karadut suyunun d aha bir çok faydası var. İşte karadut suyuna dair detaylar:

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Karadut suyunun faydaları

KARADUT SUYUNUN FAYDALARI

  • Kuersetin maddesi bakımından zengin olan karadut suyu vücuttaki inflamasyonu azaltır.

  • Eklem ve kemik ağrıları anında bitirir. Özellikle de diz ağrılarına fayda sağlar. 

  • Antioksidanlar ve anti-inflamatuar bileşikleri içeren karadut tam bir kanser karşıtıdır. Özellikle meme ve kolon kanserine fayda sağlar.
     
  • Hücreleri anında yenileyerek yaşlanma belirtilerini azaltır. Cilt yapısını yeniler. Kırışıklıkları önleyerek parlak ve canlı gösterir.

  • Yüksek oranda life sahip olduğundan sindirim sisteminin  daha iyi çalışmasını  destekler. 

  • Bağırsakları temizleyerek kabızlık gibi sağlık sorunlarının önüne geçer. 

  • Potasyum içerdiğinden kandaki yağı azaltır ve kan basıncını dengeler. 

Karadut suyu nasıl yapılır

KARADUT SUYU NASIL YAPILIR?

  1. 1 kiloluk karadutlar iyice yıkandıktan sonra 5 dakika sirkeli suda bekletin. 

  2. Ardından yeniden yıkayıp tencereye koyun üzerine 1 litre su ve 1 su bardağı toz şeker ilave edin. 

  3. Kaynayan suyu karıştırın. Akabinde altını kapatıp ocaktan alın. 

  4. Süzgeçten geçirerek bir sürahiye boşaltın.

  5. Dolapta beklettikten sonra her gün bir bardak içine limon sıkarak için.
Güzelliğin beş para etmez maden suyu olmazsa! Maden suyu ile yüzünüzü her gün yıkarsanız...Güzelliğin beş para etmez maden suyu olmazsa! Maden suyu ile yüzünüzü her gün yıkarsanız...Güzellik
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