Demir oranını tavan yapan karadut suyu! İçine bir kaç damla limon suyu sıkarsanız...

Demir eksikliği kansızlığa neden olur. Kansızlık gün içinde yorgunluk depresyon ve stresin yanı sıra saç dökülmesi ve kanda mikrop oranını artırır. Kansızlığı önlemenin en önemli ilacı ise C vitamini ve antioksidandır. Karadut suyu ise bunun için birebir fayda sağlar. Karadut suyu alternatif tıpta oldukça meşhurdur. İçine bir kaç damla limon suyu sıkarsanız demir oranınızı artırır. Bunun yanı sıra karadut suyunun d aha bir çok faydası var. İşte karadut suyuna dair detaylar:

KARADUT SUYUNUN FAYDALARI

Kuersetin maddesi bakımından zengin olan karadut suyu vücuttaki inflamasyonu azaltır.





Eklem ve kemik ağrıları anında bitirir. Özellikle de diz ağrılarına fayda sağlar.





Antioksidanlar ve anti-inflamatuar bileşikleri içeren karadut tam bir kanser karşıtıdır. Özellikle meme ve kolon kanserine fayda sağlar.



Hücreleri anında yenileyerek yaşlanma belirtilerini azaltır. Cilt yapısını yeniler. Kırışıklıkları önleyerek parlak ve canlı gösterir.





Yüksek oranda life sahip olduğundan sindirim sisteminin daha iyi çalışmasını destekler.





Bağırsakları temizleyerek kabızlık gibi sağlık sorunlarının önüne geçer.





Potasyum içerdiğinden kandaki yağı azaltır ve kan basıncını dengeler.

KARADUT SUYU NASIL YAPILIR?