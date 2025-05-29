Deodorant skandalı: Bu 4 marka kara listede
Almanya’da gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırma, Türkiye’de de satışı yapılan bazı erkek deodorantlarının beklentileri karşılamadığını ortaya koydu.
Test sürecinde, Almanya’da en çok tercih edilen 15 erkek deodorantı; yüksek sıcaklık (38°C) ve %35 nem oranına sahip özel odalarda, hem terlemeye karşı etkinlik hem de kötü kokuyu önleme başarısı açısından laboratuvar ortamında incelendi.
Uygun fiyatlılar zirvede
Sonuçlara göre, fiyatı yüksek olan ürünlerin her zaman daha iyi performans göstermediği anlaşıldı. Özellikle dm mağazalarında satılan Seinz Anti-Transpirant Sport ile Lidl raflarında bulunan Cien Men Extra Dry, düşük fiyatlarına rağmen ter ve koku kontrolünde yüksek başarı gösterdi.
“48 saat etkili” söylemi gerçek dışı
Pek çok ürün “48 saat”, “72 saat” ya da “96 saat etkili” gibi iddialarla pazarlanırken, testler bu sürelerin büyük oranda gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Uzmanlara göre, bu tür vaatler bilimsel bir temele dayanmıyor ve tüketicileri yanıltıcı bir güvene sevk ediyor. Gerçekte, bu ürünlerin çoğu yalnızca birkaç saatlik koruma sağlıyor.
Kara listeye giren deodorantlar
Testlerde en düşük puanı alan ve performans açısından sınıfta kalan dört deodorant markası ise şöyle:
Rossmann – Isana Men Motion Protect
Müller – Aveo Men Sport
Aldi – Lacura Men Sport Defense
8x4 – Men Wild Oak
Bu ürünlerin terlemeyi azaltma konusunda yetersiz kaldığı, bazı içeriklerinde ise çevreye zarar verebilecek silikon türevlerine rastlandığı belirtildi.
Etikete değil içeriğe bakın
Uzmanlar, tüketicilere yalnızca marka veya ambalaj üzerindeki vaatlere göre ürün seçmemeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Deodorant alırken içerik listesi, bağımsız test sonuçları ve ürünün çevresel etkilerinin dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.