Deodorant skandalı: Bu 4 marka kara listede

Test sürecinde, Almanya’da en çok tercih edilen 15 erkek deodorantı; yüksek sıcaklık (38°C) ve %35 nem oranına sahip özel odalarda, hem terlemeye karşı etkinlik hem de kötü kokuyu önleme başarısı açısından laboratuvar ortamında incelendi.

Uygun fiyatlılar zirvede

Sonuçlara göre, fiyatı yüksek olan ürünlerin her zaman daha iyi performans göstermediği anlaşıldı. Özellikle dm mağazalarında satılan Seinz Anti-Transpirant Sport ile Lidl raflarında bulunan Cien Men Extra Dry, düşük fiyatlarına rağmen ter ve koku kontrolünde yüksek başarı gösterdi.

“48 saat etkili” söylemi gerçek dışı

Pek çok ürün “48 saat”, “72 saat” ya da “96 saat etkili” gibi iddialarla pazarlanırken, testler bu sürelerin büyük oranda gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu. Uzmanlara göre, bu tür vaatler bilimsel bir temele dayanmıyor ve tüketicileri yanıltıcı bir güvene sevk ediyor. Gerçekte, bu ürünlerin çoğu yalnızca birkaç saatlik koruma sağlıyor.

Kara listeye giren deodorantlar

Testlerde en düşük puanı alan ve performans açısından sınıfta kalan dört deodorant markası ise şöyle:

Rossmann – Isana Men Motion Protect

Müller – Aveo Men Sport

Aldi – Lacura Men Sport Defense

8x4 – Men Wild Oak

Bu ürünlerin terlemeyi azaltma konusunda yetersiz kaldığı, bazı içeriklerinde ise çevreye zarar verebilecek silikon türevlerine rastlandığı belirtildi.

Etikete değil içeriğe bakın

Uzmanlar, tüketicilere yalnızca marka veya ambalaj üzerindeki vaatlere göre ürün seçmemeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Deodorant alırken içerik listesi, bağımsız test sonuçları ve ürünün çevresel etkilerinin dikkate alınması gerektiği vurgulanıyor.